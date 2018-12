Instanta nu-l lasa pe Secureanu sa mearga de Sarbatori in Bari

Amator de calatorii

Asta dupa ce Tribunalul Bucuresti fusese de acord ca Florin Secureanu sa poata parasi teritoriul tarii in perioada 21 decembrie 2018 - 6 ianuarie 2019, inclusiv in vederea efectuarii unei deplasari in localitatea italiana Bitonto din provincia Bari. El urma sa revina in tara pe 6 ianuarie, deoarece tribunalul a fixat urmatorul termen din procesul sau pe 7 ianuarie.Pentru Secureanu ar fi fost prima calatorie in afara tarii, dupa inceperea anchetei DNA, in decembrie 2016. El a fost arestat preventiv aproape 6 luni, iar in acest moment este judecat sub control judiciar.Managerul de la Malaxa este cunoscut pentru apetitul pentru calatorii. De altfel, el este acuzat in dosarul de la tribunal ca ar fi primit mita de la firma Noventis International 754 de prestatii de servicii de turism (cazare, masa, bilete de avion etc.) in valoare totala de 1,2 milioane de lei.De aceste pachetele turistice a beneficiat in cea mai mare parte Secureanu, dar si apropiati ai sai, prieteni, membri de familie, medici si alti angajati de la Malaxa.Noventis International a avut calitatea de furnizor al spitalului Nicolae Malaxa de consumabile medicale (perfuzoare, seringi, seturi de chirurgie, halate, manusi, vacutainere, tensiometre s.a.), dar si de prestari servicii.In perioada aprilie 2009 - noiembrie 2016, Noventis a incasat de la Malaxa suma de 12,5 milioane de lei, potrivit dosarului aflat la Tribunalul Bucuresti. Directorul societatii, Mihai Mesner, este judecat pentru complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.