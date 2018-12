Instanta sesizeaza CCR in cazul ordonantei date cu dedicatie pentru sefii Inspectiei Judiciare, "bratul armat" al lui Tudorel Toader

Lipseste avizul CSM!

Atributiile CSM, amputate

Lucian Netejoru (foto) si Gheorghe Stan conduc Inspectia Judiciara in calitate de sefi interimari, in baza unei ordonante de urgenta promovate de Tudorel Toader. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a solicitat ca aceasta ordonanta sa intre in vigoare cat mai rapid. El a dat de inteles ca ar fi trebuit sa treaca actul normativ fara avizul CSM, ceea ce s-a si intamplat.Inspectia Judiciara a devenit un adevarat brat armat al lui Tudorel Toader si implicit al actualei Puteri, impotriva magistratilor critici sau incomozi.IJ este singura institutie abilitata sa ancheteze abaterile disciplinare ale magistratilor, rolul sau fiind oarecum similar cu al Parchetului. Ancheta disciplinara incepe ca urmare a unei sesizari pe care o poate face oricine sau prin autosesizarea IJ.Tribunalul Olt a admis aceasta exceptie pe 19 decembrie, la solicitarea Forumului Judecatorilor din Romania, intr-un proces deschis Inspectiei Judiciare in care solicita mai multe informatii in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, potrivit portalului instantelor. Surse din magistratura arata ca FJR a explicat la Tribunalul Olt ca aceasta OUG a fost emisa fara a exista avizul Consiliului Superior al Magistraturi, in conditiile in care acest aviz este obligatoriu de a fi cerut si de a fi urmat."FJR a aratat Tribunalului Olt ca prevederile OUG prin care Netejoru si Stan au fost mentinuti ca interimari in functii nu exista nici in cazul altor functii de conducere din sistemul judiciar. In mod normal, CSM trebuia sa initieze procedura de delegare in functiile de conducere vacantate", ne-au declarat sursele citate.Potrivit surselor, FJR a mai aratat in instanta ca interventia legislativa prin aceasta OUG nu are ca efect acoperirea unei pretinse "lacune legislative", cum se arata in preambulul ordonantei, "".Acest lucru ar contraveni legii si Constitutiei. Mai ales ca mandatele celor doi sefi sunt expirate, iar prin aceasta OUG s-ar introduce in circuitul juridic posibilitatea exercitarii unei functii de conducere pe o perioada nedeterminata, prin prelungire automata, ca efect nediferentiat al legii, fara nicio posibilitate de exercitare de catre CSM a marjei de apreciere care este de esenta rolului sau constitutional.Un alt motiv de neconstitutionalitate: OUG a fost adoptata cu efecte "intuitu personae" - in favoarea actualei conduceri a Inspectiei Judiciare, prin conferirea de efecte juridice noi unor raporturi juridice incetate definitiv.