Instantele amana toate procesele care nu sunt urgente pentru lunile aprilie si mai

Preschimbarile de termen de la ICCJ

Amanari in aprilie si mai

Cazul Tel Drum, in luna mai

Ziare.

com

Preschimbarile de termen si amanarile au inceput de saptamana trecuta, dupa ce CSM a adoptat mai multe recomandari adresate instantelor si parchetelor din tara, pentru a preveni raspandirea infectiei cu coronavirus.In urma a acestor recomandari,De exemplu, in procesul fostului presedinte al CJ Ialomita, Silvian Ciuperca, Curtea de Apel Bucuresti a amanat cazul pentru data de 22 mai: "In raport de hotararile Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru judecatori nr.191, 192/2020 si Hotararea nr.45 a Colegiului de conducere al Curtii de apel Bucuresti prin care se recomanda instantelor o serie de masuri pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19."Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a preschimbat termenul in mai multe cazuri care aveau termene luni. Printre cele mai mediatizate procese care au fost amanate:- Termenul in apelul deputatului PNL, care contesta o condamnare de 3 ani de inchisoare, a fost preschimbat pe 27 aprilie.- Termenul in contestatia in anulare a lui, fost primar al localitatii Jilava, care contesta o condamnare definitiva la 5 ani si 10 luni inchisoare, a fost preschimbat pe 11 mai.Situatia este similara si la Curtea de Apel si Tribunalul Bucuresti., sotia fostului trezorier PSD, deputatul Mircea Draghici, contesta o condamnare de 3 ani de inchisoare cu suspendare si avea termen luni. Instanta a prechimbat termenul inca de saptamana trecuta, pentru data de 13 aprilie."Avand in vedere Hotararea nr. 191 din 10 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru Judecatori si Hotararea nr. 45 din 11 martie 2020 a Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bucuresti, in temeiul art. 353 alin. 10 Cod procedura penala, dispune preschimbarea termenului de judecata la data de 13 aprilie 2020, C16 Apel, pentru cand se vor cita partile. Data in camera de consiliu, azi, 12 martie 2020, fara citarea partilor," motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Termenul de judecata a fost prechimbat deja si in cazul lui, fostul sef al firmei de asigurari din Eximbank, trimis in judecata pentru abuz in serviciu si uz de fals, ambele in forma continuata. Acesta avea termen pe 17 martie, dar cazul a fost amanat pana pe 12 mai."In vederea prevenirii infectarii cu virusul Covid-19 si cu respectarea hotararii presedintelui Tribunalului Bucuresti din data de 11 martie 2020, preschimba termenul de judecata la data de 12 mai 2020," arata Tribunaulul Bucuresti.Un caz interesant este cel al procesului in care societatea- au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie pentru fraude europene.Procesul a iesit la finalul anului trecut din camera preliminara, dar a fost amanat din lipsa de aparare si pentru ca judecatorii au intrat in protest, dupa votarea legii privind abrogarea pensiilor speciale.Termenul din 18 martie din acest caz a fost preschimbat in 27 mai.," arata minuta instantei din 13 martie.