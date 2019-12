Intrarea in magistratura printr-un simplu interviu ajunge la CCR. Argumentele instantei

Prevederea a mai fost in vigoare

Procesul de la Craiova

Pot fi numiti in magistratura, pe baza de concurs, ..., fostii judecatori si procurori care si-au incetat activitatea din motive neimputabile,

precum si magistratii-asistenti, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani.

Se face trimitere la tratatul de aderare

Minuta Curtii de Apel Craiova

Ziare.

com

O prevedere in baza careia Claudia Silinescu Gherbovan a revenit in iunie 2019 in magistratura, iar dupa sase luni de activitate la Tribunalul Ilfov a cerut sa se pensioneze. Magistratul a fost judecator in perioada 1986-1996, apoi din motive personale si-a dat demisia si a intrat in avocatura.Saptamana aceasta, CSM a amanat pentru o data neprecizata cererea de pensionare a judecatorului Claudia Silinescu Gherbovan. Membrii CSM s-au aratat revoltati ca dupa cateva luni de activitate aceasta vrea sa se pensioneze.Prevederea a mai fost in vigoare in anii 2007-2008, dar Guvernul a abrogat-o printr-o ordonanta de urgenta, dupa ce au aparut critici cu privire la acest articol in Raportul tehnic al Comisiei Europene in cadrul MCV din 2008.De altfel, asa motiva si Guvernul:Saptamana aceasta, Forumul Judecatorilor din Romania a cerut Parlamentului si Guvernului sa modifice cat mai repede Legile Justitiei, pentru a inlatura aspectele ce pun in primejdie statul de drept in Romania, reliefate atat de Comisia de la Venetia, Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni sau GRECO (organisme din cadrul Consiliului Europei), dar si de Comisia Europeana si multe alte entitati ale Uniunii Europene.Curtea de Apel Craiova a decis sesizarea CCR intr-un proces in care Forumul Judecatorilor din Romania cerea CSM sa suspende doua hotarari, prin care era stabilita metodologia privind numirea in functia de judecator si magistrat asistent prin interviu.Instanta a mai sesizat CCR si cu o alta prevedere din Legea 317/2004 privind CSM, prin care Sectia de judecatori propune presedintelui Romaniei numirea in functie si eliberarea din functie a judecatorilor si a magistratilor asistent.Sesizarea CCR a fost decisa in septembrie, dar luna aceasta instanta a motivat sentinta.Concret, este vorba de articolul 33, indice 1 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor:personalul de specialitate juridica prevazut laart. 87 alin. (1), avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, executorii judecatoresti cu studii superioare juridice, personalul de probatiune cu studii superioare juridice, ofiterii de politie judiciara cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, in Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane si Institutul Roman pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din invatamantul juridic superior acreditat,Dupa ce a analizat Constitutia, modificarile legislative aduse Legilor Justitiei, jurisprudenta CCR si tratatul de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Eurpeana, Curtea de Apel Craiova a decis: "."In motivarea deciziei, instanta face trimitere la o prevedere din tratatul de aderare, potrivit careia: "de la data aderarii, dispozitiile tratatelor originare si actele adoptate de institutii si de Banca Centrala Europeana inainte de aderare sunt obligatorii pentru Bulgaria si Romania si se aplica in aceste state in conditiile stabilite prin aceste tratate si prin prezentul act"."Asadar, aderand la ordinea juridica a Uniunii Europene, Romania a acceptat ca, in domeniile in care competenta exclusiva apartine Uniunii Europene, indiferent de tratatele internationale pe care le-a incheiat, implementarea obligatiilor rezultate din acestea sa fie supusa regulilor Uniunii Europene.," motiveaza Curtea de Apel Craiova.Judecatorii concluzioneaza ca Romania nu poate adopta un act normativ contrar obligatiilor la care s-a angajat in calitate de stat membru, lucru consfintit de CCR in mai multe decizii., in conformitate cu dispozitiile art. 148 alin. (4) din Constitutie, potrivit carora," explica magistratii."Admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale formulata de reclamanta Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, in contradictoriu cu paratul Consiliul Superior al Magistraturii.In temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, dispune sesizarea Curtii Constitutionale cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 ind. 1 din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fata de prevederile art. 11 si art. 148 alin. 2 si 4, respectiv art. 147 alin.4 din Constitutia Romaniei si a dispozitiilor art. 23 alin. 1, art. 40 alin. 1 lit. c si art. 43 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in raport de prevederile art. 125 alin. 2, art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1, 2 si 4 din Constitutia Romaniei. Definitiva, in ceea ce priveste cererea de sesizare a Curtii Constitutionale.Amana pronuntarea asupra cererii de sesizare a CJUE si asupra cererii de anulare aHotararii Sectiei pentru Judecatori a CSM nr. 49/17 ianuarie 2019, in temeiul art. 396 alin. 1 Noul Cod de Procedura Civila," este minuta instantei.