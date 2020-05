Judecator, despre distantarea din instante: Ideea de a judeca inclusiv sambata arata bataia de joc

Ziare.

Ministerul Justitiei a propus un plan "post stare de urgenta" care cuprinde si reguli de distantare sociala (cel putin 1,5 metri) cu referire inclusiv la cei din instante si parchete.Acest lucru poate fi posibil, de exemplu, cu impartirea activitatii in intervale orare diferite, utilizand chiar si ziua de sambata.Judecatorarea Madalina Afrasinie de la Tribunalul Bucuresti spune ca acest lucru poate fi bifat, "dar doar daca programam dosarele pe ore"."Teoretic se poate, practic, greu. Pentru ca sunt sedinte si dimineata, si dupa amiaza, iar listele de sedinta contin de la 30 de dosare in sus. Eu, care am sedinte dupa-amiaza, am toate sansele sa intru dupa ora 15:00 - 16.00. Salile de judecata, ma refer la cele de la SEMA (complex din Capitala unde se afla sectiile comerciale ale Tribunalului Bucuresti, n.r.) nu au geamuri, deci nu am cum sa aerisesc", a declarat, pentru Mediafax, judecatoarea Madalina Afrasinie, presedintele Sectiei a VI-a Civila de la Tribunalul Bucuresti.Magistratul a comentat si optiunea de a folosi ziua de sambata."Ideea nastrusnica de a judeca zilnic, inclusiv sambata, arata bataia de joc la adresa tuturor participantilor. Am zis nastrusnice, pentru ca noi avem dosare in procedura de regularizare pe care trebuie sa le verificam zilnic si avem dosare la motivat. Activitatea mea nu se limiteaza doar la a intra in sedinta.Plus ca o sedinta de judecata inseamna studierea dosarelor, analiza practicii, doctrinei etc.", spune judecatoarea.