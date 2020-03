Judecatori si magistrati pensionati fac cheta sa cumpere materiale de protectie pentru spitale

Apelul Forumului Judecatorilor

La actiunea initiata de angajatii Tribunalului au aderat si mai multi judecatori pensionari. Cu banii stransi pana in prezent a fost facuta o prima comanda de materiale medicale, dar actiunea va continua."Consideram ca in acest moment este nevoie de solidaritate si responsabilitate. Responsabilitate la nivel individual, prin respectarea indicatiilor oferite de autoritati , si solidaritate pentru a proteja viata celor mai vulnerabili dintre noi. Avand in vedere situatia complicata pe care Spitalul Judetean de Urgenta Braila si cadrele medicale o traverseaza, la nivelul instantelor a fost agreata o initiativa de strangere de fonduri, in vederea procurarii unor produse imperios necesare care ulterior vor fi donate Spitalului de Urgenta.", au anuntat reprezentantii Tribunalului Braila.Materialele vor fi trimise direct la Spitalul Judetean, aceasta fiind cea mai mare unitate medicala din judetul Braila.La inceputul lunii martie, vicepresedintele Tribunalului Braila, judecatorul Daniela Vicol, a fost izolat la domiciliu dupa ce a calatorit in Italia, izolarea realizandu-se insa dupa doua zile in care magistratul s-a aflat la serviciu.Saptamana trecuta, Forumul Judecatorilor din Romania a facut un apel la solidaritate catre toti magistratii, inclusiv cei pensionati, in scopul de a contribui cu donatii pentru achizitionarea materialelor necesare pentru prevenirea raspandirii infectiilor respiratorii cauzate de COVID-19, in special a testelor pentru depistarea acestui virus."Inainte de a fi magistrati , suntem oameni, iar in aceste zile, in care toata tara este paralizata de aceasta pandemie, trebuie sa fim alaturi de cei care fac eforturi si sacrificii pentru sanatatea tuturor, expunandu-se infectarii cu COVID-19, din cauza contactului cu persoane netestate, pentru ca fiecare zi in care nu sunt testati toti pacientii care intra in contact cu personalul medical va prelungi considerabil perioada de criza medicala in care ne aflam", spun reprezentantii FJR.