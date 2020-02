Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au decis sa continue protestul pana la decizia CCR privind pensiile speciale

Ce procese de judeca

Ziare.

com

Este vorba despre un termen foarte mare, de aproape 6 saptamani, de la data sesizarii, in contextul in care adunarile generale ale judecatorilor de la mai multe instante, inclusiv de la curti de apel sau tribunale din tara, si-au suspendat activitatea si solutioneaza doar cauzele urgente.Magistratii au raspuns joi la doua intrebari. Un numar de 85 de judecatori au fost pentru continuarea protestului, in timp ce 75 de judecatori au votat pentru reluarea activitatii, sustin surse judiciare pentruInstantele judeca doar procesele urgente. Acestea sunt:ordonanta presedintiala, masuri asiguratorii, suspendare provizorie executare, rapiri internationale de copii, plasamente, adoptii, custodii publice, declarare ca indezirabilicauzele in care sunt inculpati sub imperiul masurilor preventive, cauze de competenta judecatorului de drepturi si libertati.Pe de alta parte, sindicatele personalului auxiliar din Justitie s-au asociat protestelor initiate de magistrati. Astfel, programul cu publicul si activitatea grefierilor din mai multe instante si parchete a fost redusa.