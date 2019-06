Judecatorii ii cer Vioricai Dancila sa publice imediat raportul GRECO, care solicita desfiintarea de indata a SS

Ce contine raportul GRECO

Potrivit sursei citate, in cadrul celei de a 83-a sesiuni plenare a GRECO, desfasurata la Strasbourg intre 17 si 21 iunie 2019, a fost adoptat un raport actualizat cu privire la riscurile de afectare a luptei anticoruptie din Romania, generate de preconizatele modificarile aduse Legilor Justitiei, fiind invitate autoritatile romane sa autorizeze publicarea raportului in cel mai scurt timp."Fata de interesul major al respectarii de catre Romania a angajamentelor asumate in calitate de membru al Consiliului Europei, cerem Guvernului Romaniei (implicit Ministrului Justitiei) sa autorizeze publicarea imediata a raportului GRECO cu privire la impactul modificarilor aduse Legilor Justitiei asupra politicilor anticoruptie din Romania.Nu exista si nici nu trebuie sa existe vreun fel de motiv de ingrijorare pentru a justifica un refuz de publicare imediata a raportului GRECO", isi explica demersul judecatorii.Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, are pregatit un nou raport privind Romania, in care este criticata in termeni duri infiintarea Sectiei Speciale, catalogata drept o "anomalie", care afecteaza independenta Justitiei si care trebuie desfiintata.Desi desfiintarea sectiei Adinei Florea nu este explicit numita in recomandari, termenul folosit in raportul GRECO privind Sectia Speciala este "to abolish", potrivit unor surse europene.GRECO isi exprima astfel ingrijorarea fata de atitudinea autoritatilor romane care, in loc sa renunte la SIIJ, au ales mai degraba sa ignore recomandarile anterioare si sa intareasca sectia, inclusiv prin detasarea politistilor in cadrul ei.Mai mult, spun sursele, desi procedura pe Regula 34, adica evaluarea ad hoc, trebuia sa fie inchisa, monitorizarea va continua incluzand Regula 34 si in etapa a patra de evaluare, care priveste coruptia in mediul parlamentar si in sistemul judiciar.Recomandarea privind desfiintarea SIIJ nu vine intr-un limbaj diplomatic, ci unul atipic imperativ, care spune: "GRECO insista ca SIIJ trebuie desfiintata".FJR mai arata ca GRECO vegheaza la punerea in practica a angajamentelor statele membre de a-si uni eforturile, de a-si impartasi experientele si de a actiona impreuna in acest domeniu, prin intermediul unui proces dinamic de evaluare si presiune reciproce."Rapoartele de evaluare sunt intocmai respectate de statele membre, in cadrul cooperarii loiale si al evaluarii reciproce dintre acestea", precizeaza sursa citata.Spre exemplu, Curtea Constitutionala a Romaniei face referire (Decizia nr.138/2008) la rapoartele GRECO in motivarea respingerii unor critici de neconstitutionalitate.De asemenea, deseori, Parlamentul a legiferat in dorinta respectarii concluziilor raportorilor GRECO.Inclusiv modificarile aduse Legilor Justitiei au avut un astfel de fundament, comisia speciala comuna din Parlament fiind creata si pentru "punerea in acord a rapoartelor GRECO cu prevederile Codului Penal si Codului de Procedura Penala".Potrivit art.11 din Constitutie, statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.Romania a aderat la Consiliul Europei (CoE) ca urmare a deciziei de la 4 octombrie 1993, formulata prin Rezolutia nr. 37/1993 a Comitetului de Ministri al CE. Aderarea la CoE, organizatie fondata pe principiile respectului pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului, pentru valorile democratiei si ale statului de drept, a constituit o etapa obligatorie in promovarea demersurilor Romaniei de aderare la Uniunea Europeana (UE) si la Organizatia Tratatului Nord-Atlantic (NATO).Prin OG nr.46/1999 a fost aprobata participarea Romaniei la Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO), deoarece fenomenul coruptiei reprezenta si reprezinta in continuare o amenintare serioasa impotriva statului de drept, democratiei, drepturilor omului, echitatii si justitiei sociale, impiedicand dezvoltarea economica, punand in pericol stabilitatea institutiilor democratice si bazele morale ale societatii."Executarea obligatiilor internationale care rezulta dintr-un tratat in vigoare pentru un anumit stat revine tuturor autoritatilor statale.Daca dispozitiile constitutionale contravin tratatului, care face deja parte din ordinea juridica nationala, revine tuturor autoritatilor statului obligatia de a gasi solutii adecvate pentru a concilia acele prevederi ale tratatului cu Constitutia (spre exemplu, prin interpretare sau chiar prin revizuirea Constitutiei), altfel responsabilitatea internationala a statului va fi angajata, cu toate consecintele care decurg din aceasta, inclusiv sanctiuni (a se vedea Comisia de la Venetia, Avizul interimar privind amendamentele la Legea constitutionala federala privind Curtea Constitutionala a Federatiei Ruse, par.47, CDL-AD (2016) 005).De asemenea maniera procedeaza cvasitotalitatea curtilor constitutionale din statele membre ale Consiliului Europei ori chiar din afara acestuia (a se vedea, cu titlu de exemplu, Curtea Constitutionala a Federatiei Ruse - cel mai recent, Hotararea din 17 octombrie 2017 ori Curtea Constitutionala din Azerbaidjan - Decizia din 29 octombrie 2010) ", conchide FJR.I.S.