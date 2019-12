Judecatorii repun pe rol procesul mortii fotbalistului Ekeng si cer date suplimentare de la Colegiul Medicilor

Acuzatiile

Instanta trebuie sa pronunte luni prima decizie in acest dosar mediatizat. Cazul se va relua pe 5 februarie 2020, la ora 12:00.Judecatoria Sectorului 2 a pus in vedere firmei Puls Medica ca pana la termenul de judecata acordat sa depuna conditiile de asigurare si/sau contractele de asigurare in baza carora au fost emise politele de asigurare incheiate de medicul Elena-Mihaiela Duta cu o companie de asigurare, dar si documentele in baza carora au fost acestea incheiate si stabilite riscurile.," este minuta magistratilor, potrivit portalului instantelor. Procurorii explica in rechizitoriu ca Elena-Mihaiela Duta, in calitate de medic specialist medicina de urgenta, delegata sa asigure asistenta medicala de urgenta la meciul de fotbal din 6 mai 2016 de pe Stadionul Dinamo, nu a luat masurile care se impuneau privind starea fotbalistului Patrick Ekeng, care s-a prabusit pe teren in timpul partidei.Procurorii spun ca medicul nu a evaluat corect starea jucatorului in functie de care trebuia sa ia masurile adecvate, iar ulterior, dupa ce a constatat ca acesta a intrat in fibrilatie ventriculara, nu a aplicat protocolul de resuscitare.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti afirma ca medicul ar fi putut sa prevada "rezultatul inactiunii sale", care a pus in pericolul viata pacientului." (...) A sporit astfel un pericol insemnat pentru viata pacientului, pericol care nu a mai putut fi inlaturat, acesta decedand in ciuda interventiei ulterioare a personalului medical din cadrul Spitalului 'Floreasca', neprevazand rezultatul inactiunii sale, desi trebuia si putea sa prevada producerea acestui rezultat", scriu procurorii.