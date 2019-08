Judecatorii solicita anularea unei hotarari CSM privind numirea si revocarea sefilor de instante

INM nu a elaborat regulamentul

Sursa: Forumul Judecatorilor din Romania

FJR: CSM si-a arogat competenta exclusiva

Ziare.

com

CSM a adoptat aceasta hotarare fara ca regulamentul sa fi fost elaborat de Institutul National al Magistraturii."Asumandu-sirolul de a elabora (si aproba), in lipsa unei propuneri a Institutului National al Magistraturii, Regulamentul privind numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii, Sectia pentru judecatori a CSM a intrat in mod nepermis in domeniul de competenta al Institutului National al Magistraturii, refuzand, practic, realizarea unei competente legale proprii a acestuia," arata FJR, intr-un comunicat de presa remisPotrivit sursei citate, Regulamentul privind numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii a fost aprobat prin Hotararea Sectiei pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 573/10.04.2019, fara a fi fost elaborat de Institutul National al Magistraturii (INM).Acest lucru reiese din raspunsul INM transmis catre FJR.Potrivit legii, Institutul National al Magistraturii realizeaza formarea initiala a judecatorilor si procurorilor, formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor in functie, precum si formarea formatorilor, iar conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 303/2004: "Formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor constituie garantia independentei si impartialitatii in exercitarea functiei".Conform Avizului nr. 4 (2003) al Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni (CCJE) privind formarea initiala si continua specifice judecatorilor la nivel national si european, formarea profesionala reprezinta o garantie a independentei si impartialitatii magistratilor in exercitarea functiei, fiind esentiala pentru indeplinirea obiectiva, impartiala si competenta a atributiilor si pentru protejarea judecatorilor de influente necorespunzatoare.Textul a fost preluat intocmai de art. 35 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.", explica FJR.Potrivit comunicatului FJR, in materiile in care legiuitorul a reglementat participarea ambelor parti nu se poate ajunge ca, pe cale de interpretare, una dintre parti sa-si aroge o competenta exclusiva, inclusiv in cazurile in care legea prevede pentru fiecare atributii specifice in adoptarea unor acte normative."In mod logic, in realizarea atributiilor specifice, partile trebuie sa respecte, intre altele, si principiul conlucrarii sau colaborarii loiale si responsabile, astfel incat orice act necesar sa fie adoptat, iar nici una dintre parti sa nu-si invoce culpa, potrivit principiului general de drept), " explica magistratii.Prin urmare, Consiliul Superior al Magistraturii nu ar fi avut o competenta generala si exclusiva in elaborarea, adoptarea si modificarea legislatiei secundare necesare pentru organizarea sistemului judiciar), in care se include si Institutul National al Magistraturii."Rezulta ca, in mod esential, Hotararea Sectiei pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 573/10.04.2019 incalca dispozitiile art.48 alin. (6) din cadrul Sectiunii a 2-acorespunzatoare a Legii nr. 303/2004 republicata privind statutul judecatorilor si procurorilor", concluzioneaza FJR.I.S.