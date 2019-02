Judecatorii Tribunalului Bucuresti se alatura protestului si cer suspendarea activitatii Sectiei pentru investigarea magistratilor si abrogarea OUG 7

Magistratii ii cer lui Toader un raspuns asumat si detaliat

Totodata,, cu exceptia cauzelor urgente, si cer abrogarea OUG 7, cu exceptia reglementarii privind accesul si promovarea in profesie.Adunarea Generala a Judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti, intrunita miercuri, a decis adoptarea unei declaratii de principiu privind mai multe aspecte, intre care ratificarea urgenta a Protocolului nr. 16 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, al carui text a fost adoptat de Comitetul Ministrilor in 10 iulie 2013 si care a fost deschis spre semnare la 2 octombrie 2013, la Strasbourg.Protocolul nr. 16 prevede posibilitatea pentru cele mai inalte jurisdictii ale partilor contractante de a solicita un aviz consultativ Curtii Europene a Drepturilor Omului, atunci cand apreciaza ca o anumita cauza aflata pe rolul lor ridica o problema grava privind interpretarea sau aplicarea Conventiei sau a protocoalelor sale.Documentul mai vizeaza "pana la pronuntarea presedintelui Curtii de Justitie a Uniunii Europene asupra masurilor provizorii solicitate in cauza C-127/19, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor si revenirea provizorie la competenta partajata a structurilor de parchet in functie de obiectul infractiunilor (DNA in ceea ce priveste coruptia, DIICOT in ceea ce priveste crima organizata, parchetele nespecializate in ceea ce priveste infractiunile de drept comun etc.), astfel incat sa se respecte sistemul limitarilor si al echilibrelor ("checks and balances"), specific oricarui stat democratic"."Initierea procedurilor legislative de catre titularii in drept, in vederea modificarii Legii nr. 90/2001 pentrusi al tuturor legilor organice privind sistemul judiciar, dupa obtinerea avizului conform din partea Consiliului Superior al Magistraturii sau dupa acordarea unui termen rezonabil in vederea emiterii acestuia;Efectuarea tuturor demersurilor legale de catre institutia Avocatului Poporului in scopul sesizarii Curtii Constitutionale cu privire la dispozitiile OUG nr. 77/2018, OUG nr. 90/2018, OUG nr. 92/2018 si OUG nr. 7/2019, rolul sau trebuind sa fie extrem de activ in apararea statului de drept, deci si a angajamentelor internationale luate in acest sens de statul roman, asa cum a invederat Comisia de la Venetia", mai scrie in declaratia adoptata de judecatori.Magistratii Tribunalului Bucuresti mai doresc respectarea competentelor si a rolului fiecarei sectii a Consiliului Superior al Magistraturii si implicarea plenului in toate deciziile ce privesc intregul sistem judiciar, conform Constitutiei, redobandirea imediata de Consiliul Superior al Magistraturii a caracterului veritabil de organism colegial si sistarea emiterii unor comunicate de presa de catre presedintele CSM sau de catre grupuri de membri, de natura a facilita preluarea mesajului de o parte a mass-media ca provenind de la institutia insasi."Incetarea imediata a atacurilor factorilor politici sau asociati la adresa statului de drept si a statutului judecatorilor si procurorilor din Romania, incetarea actiunilor care intimideaza judecatorii si procurorii si afecteaza independenta justitiei; Indeplinirea cu celeritate de catre Consiliul Superior al Magistraturii a atributiei de a adopta masuri imediate pentru a furniza un sprijin adecvat tuturor magistratilor; Implementarea unor criterii de evaluare anuala, de corpul magistratilor, a activitatii curente desfasurate de catre membrii Consiliului Superior al Magistraturii, precum si revizuirea procedurii de revocare a acestora, prin simplificarea acesteia si eliminarea competentelor Inspectiei Judiciare in procedura de revocare", sunt alte puncte ale declaratiei, despre care magistratii au stabilit sa fie publicata la usile salilor de sedinta si pe site-ul instantei.De asemenea, ei au decis amanarea, in intervalul 28 februarie - 7 martie, a dosarelor aflate pe rolul completelor de judecata, cu exceptia cauzelor urgente.Programul de lucru cu publicul si programul sedintelor de judecata se desfasoara normal.Totodata, judecatorii au stabilit sesizarea CSM cu privire la necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale referitoare la asigurarea profesionala obligatorie a judecatorilor si procurorilor, sesizarea CSM si Ministerului Justitiei cu privire la necesitatea alocarii unor resurse materiale si umane adecvate desfasurarii in conditii optime a activitatii judiciare la Tribunalul Bucuresti."Judecatorii Tribunalului Bucuresti arata camenit sa asigure justitiabililor conditii decente pentru derularea procedurilor judiciare.Magistratii Tribunalului Bucuresti, pana la data de 01.06.2019, data fiind calitatea sa de autoritate cu initiativa legislativa si ordonator principal de credite", mai scrie in comunicatul de presa al Tribunalului Bucuresti.Magistratii acestei instantei solicita abrogarea OUG 7/2019, cu exceptia reglementarii privind accesul si promovarea in profesie.o ora pe zi, incepand de joi, pana in 8 martie, ca masura de protest fata de OUG din Justitie.