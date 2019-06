Judecatorul acuzat ca a luat spaga o racla a fost condamnat definitiv la 3 ani cu suspendare

Obligatiile

Acuzatiile DNA

Ziare.

com

Potrivit deciziei, fostul judecator trebuie sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile la SC Servicii de Gospodarie Urbana Ploiesti SRL si Administratia parcului memorial "Constantin Stere" si i se confisca suma reprezentand contravaloarea foloaselor primite.," este decizia Inaltei Curti.Conform sentintei, lui Fieraru i s-a impus sa respecte mai multe obligatii, pe o perioada de incercare de 3 ani:- Sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Ploiesti la datele fixate de acesta;- Sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea;- Sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;- Sa comunice schimbarea locului de munca;- Sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.In plus, Stefan Fieraru nu va avea voie sa iasa din Romania fara acordul instantei.Judecatorul a fost deferit justitiei in decembrie 2015. Acuzatiile impotriva sa au fost facute de procurorii de la DNA Ploiesti."In cursul anului 2008, inculpatul Fieraru Stefan, in calitate de judecator la Curtea de Apel Ploiesti, a pretins si primit de la o persoana (denuntator in cauza), foloase materiale, constand in contravaloarea materialelor de constructie si manopera unor lucrari efectuate la doua imobile detinute de magistrat si familia acestuia in municipiul Ploiesti,In schimbul acestor foloase, inculpatul a promis denuntatorului ca isi va exercita influenta pe langa judecatorii din cadrul Tribunalului Prahova care aveau spre solutionare o cauza penala in care denuntatorul avea calitatea de inculpat, in scopul adoptarii unei solutii favorabile acestuia din urma", conform unui comunicat remis presei de DNA.