Judecatorul Daniel Gradinaru, apropiat al Liei Savonea, numit presedinte al Sectiei Penale de la Inalta Curte

Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat numirea in functia de presedinte al Sectiei I civile a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatorului Laura-Mihaela Ivanovici pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 19 decembrie. Decizia a fost adoptata cu sapte voturi pentru si trei impotriva, anunta Mediafax. De asemenea, judecatorii CSM l-au numit in functia de presedinte al Sectiei penale a instantei supreme pe Daniel Gradinaru. Mandatul lui va fi tot de trei ani si incepe miercuri. Opt membri ai Sectiei pentru judecatori a CSM au votat pentru numire, iar doi impotriva.Daniel Gradinaru este considerat unul dintre judecatorii apropiati sefei CSM pentru 2019, Lia Savonea. In perioada in care Lia Savonea conducea Curtea de Apel Bucuresti, Daniel Gradinaru era purtatorul de cuvant al acestei instante.Cei doi au scris impreuna cartea "Infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanatatii. Practica judiciara" si au fost colegi de complet la Curtea de Apel Bucuresti. In 2016, Lia Savonea si Daniel Gradinaru au hotarat ca fratii Bogdan si Razvan Mararu sa fie eliberati si cercetati in arest la domiciliu, intr-un dosar privind atentatul din cartierul bucurestean Vitan din 2012.Sectia Penala de la ICCJ era condusa de Mirela Popescu (interimar) . In luna martie, Sectia pentru judecatori din CSM a respins candidatura acesteia, dupa un interviu in care membrele CSM Gabriela Baltag si Evelina Oprina au pus mai multe intrebari dificile.Spre deoseobire, la interviul de astazi, Gradinaru a avut mai multe intrebari facile. Sefa Inaltei Curti a fost singurul judecator care s-a aratat nemultumit de mai multe precizari din proiectul de management facut de Gradinaru.De exemplu, fosta sefa a CSM, Mariana Ghena, chiar a avut o interventie laudativa la adresa lui Gradinaru."Proiectul dumneavoastra este consistent, bine structurat. Nu vreau sa spun de alte proiecte intocmite de colegi ai nostri, in etape anterioare. Ati facut o analiza cuprinzatoare a activitatii la Sectia Penala, binenteles, punctand si punctele tari si vulnerabilitatule. Mi-a placut cum ati inceput, la solutii propuse, pentru remedierea anumitor disfunctionalitati", a spus Ghena.