Lacrimile nu au impresionat Inalta Curte: Instanta i-a confiscat judecatoarei Burlan cei 48.000 de euro

Magistratul a fost joi protagonistul unei scene inedite, dupa ce a plans in sala de judecata timp de aproape 10 minute si a cerut completului sa nu-i confiste acesti bani.O decizie similara, de confiscare a banilor, luase in cazul sau si Curtea de Apel Bucuresti.In termeni tehnici, Inalta Curte a respins ca nefondata contestatia Elenei Burlan -Puscas. In plus judecatorul trebuie sa mai plateasca inca 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.Dupa cum am aratat, decizia de confiscare este definitiva.E vorba despre un proces inedit, pentru ca in momentul trimiterii in judecata a Elenei Burlan-Puscas, acuzata de patru infractiuni de luare de mita, procurorii DNA au clasat doua infractiuni de trafic de influenta, deoarece faptele s-au prescris.DNA o acuza ca a luat 20.000 de euro, respectiv 28.000 de euro de la rudele unor arestati pentru a-i pune in libertate.Asa ca procurorii DNA au cerut confiscarea acestor sume de bani. Pentru ca intre timp s-a operationalizat Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala (SS), demersul in instanta a fost initiat de aceasta unitate de parchet.Trebuie precizat ca solicitarea de confiscare este facuta separat de procesul in care Elena Burlan Puscas este judecata pentru luare de mita, caz aflat tot pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.