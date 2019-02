LIVE Magistratii au ajuns la capatul rabdarii. Ce parchete si instante isi intrerup activitatea intr-un protest fara precedent

LIVE TEXT

Magistratii au anuntat inclusiv ca iau in calcul suspendarea activitatii.Primii care au dat startul au fost judecatorii de la Tribunalul Cluj. Acestia au anuntat va vor suspenda activitatea judiciara timp de o saptamana incepand de luni.Un demers similar a fost anuntat de Parchetul Judecatoriei Constanta, acolo unde procurorii au decis sa isi suspende activitatea timp de trei zile.- Judecatorii si grefierii de la mai multe instante din tara sustin ca nu mai au acces la site-ul Facebook de pe calculatorul legat la reteaua IT a Ministerului Justitiei. Asta in contextul in care mai multi magistrati si personal auxiliar fac parte din grupuri in care se discuta situatia instantei si probleme din Justitie."Parchetele nu aveau acces la acest site/aplicatie de mai multa vreme, din motive de securitate. In instante a fost blocat accesul in timpul zilei de ieri", au explicat surse din cadrul instantelor pentru- Potrivit unui comunicat al, procurorii din acest parchet au decis, cu unanimitatea celor prezenti, insusirea in integralitate a punctului de vedere al Sectiei pentru procurori din CSM."Modificarile intempestive aduse Legilor Justitiei prin ordonanta de urgenta, fara consultarea Consiliului Superior al Magistraturii si a corpului de magistrati, au un impact major asupra capacitatii Ministerului Public, in ansamblul sau, de a-si aduce la indeplinire indatoririle constitutionale", arata Parchetul, intr-un comunicat remis"In acest context, s-a pus in discutie adoptarea unei forme de protest, stabilindu-se, in prima faza, suspendarea activitatii nemijlocite cu publicul pana la intrunirea tuturor adunarilor generale ale parchetelor din cadrul Ministerului Public, respectiv 27 februarie 2019", conchid procurorii.- In schimb, presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca protestul magistratilor este unul legitim, pe care partidul il sustine.- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca sunt anumiti magistrati foarte vocali care, de fapt, au o alta agenda politica , de aici pornesc protestele lor.- Norica Nicolai sustine ca magistratii nu au voie sa faca greva."Recomandarile Comisiei de la Venetia vorbesc despre dreptul la greva al magistratilor, pentru ca a spune ca refuzi sa intri in cauze in instantele de judecata asta e o chestiune care se numeste in drept negare de dreptate. Nu poti sa renunti partilor, nu ai un contencios cu Guvernul. Tu, ca magistrat, trebuie sa judeci niste parti. (...)Deja am ajuns prea departe. Daca o parte din oamenii din puterea judecatoreasca incearca sa se comporte ca oamenii politici sau ca niste sindicate, eu cred ca de la corpul magistratilor societatea romaneasca are alte asteptari. Au organizatii profesionale, exista CSM", a afirmat eurodeputatul ALDE.- Intre timp, Calin Nistor prezinta bilantul activitatii DNA pe 2018, la care Klaus Iohanis e marele absent si nici Augustin Lazar nu s-a dus isi suspenda activitatea cu publicul timp de o saptamana, potrivit unor surse din magistratura. Decizia a fost luata in cadrul unei adunari generale de azi.Decizii similare s-au luat si laDe asemenea, la, in unanimitate, s-a votat, printre altele, suspendarea activitatii (cu exceptia urgentelor) pe o perioada de o saptamana, au declarat surse din magistratura pentru- Magistratii dinvor iesi in fata instantei pentru a-si manifesta nemultumirea fata de recenta ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea Legilor Justitiei, anunta publicatia locala Turnul Sfatului. Demersuri similare sunt anuntate si la, potrivit Timpolis. - Procuroriiprotesteaza fata de modificarile la Legile Justitiei, sustinand ca "modificarile legislative genereaza o situatie de imprevizibilitate si inechitate prin raportare la stabilirea unor conditii subiective de accedere in functiile de conducere din cadrul". Ei iau in calcul suspendarea activitatii potrivit News.ro.