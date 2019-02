Lucian Netejoru, drum intins pentru un nou mandat la sefia Inspectiei Judiciare, "bratul armat" al lui Tudorel Toader

Foto: CSM

Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat in aceasta saptamana ca Netejoru a trecut de faza preliminara, privind verificarea conditiilor legale de participare la concurs. Urmeaza urmatorul pas, pe 27 martie, interviul in fata unei comisii de concurs si votul din plenul CSM.O formalitate, in contextul in care Netejoru este singurul candidat si este apropiat de actuala sefa a CSM, Lia Savonea.Mandatul lui Lucian Netejoru a expirat la 1 septembrie 2018, iar, potrivit legii, mai are dreptul la inca un mandat de 3 ani.Judecatorul conduce insa Inspectia Judiciara in baza unei ordonante de urgenta promovate de Tudorel Toader. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a solicitat ca aceasta ordonanta sa intre in vigoare cat mai rapid. El a dat de inteles ca ar fi trebuit sa treaca actul normativ fara avizul CSM, ceea ce s-a si intamplat.Aceasta OUG este criticata de asociatiile de magistrati, iar CCR si Curtea de Justitie a Uniunii Europene au fost sesizate in acest caz. Judecatorii romani solicita instantei europene suspendarea acestei OUG.In ultimii ani, Inspectia Judiciara a devenit un adevarat brat armat al lui Tudorel Toader si implicit al actualei Puteri, impotriva magistratilor critici sau incomozi.IJ este singura institutie abilitata sa ancheteze abaterile disciplinare ale magistratilor, rolul sau fiind oarecum similar cu al Parchetului. Ancheta disciplinara incepe ca urmare a unei sesizari pe care o poate face oricine sau prin autosesizarea IJ.