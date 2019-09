Lucrarea de doctorat a sefului Inspectiei Judiciare, susceptibila de plagiat, este in procedura de analiza la CNATDCU

Sesizarea Cameliei Bogdan

Potrivit unei adrese emise de Inspectia Judiciara, lui Lucian Netejoru i s-a acordat sporul pentru titlul stiintific de doctor incepand cu data de 9 aprilie 2015, pana la data de 1 iulie 2017, moment in care a intrat in vigoare Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice."AMASP considera ca solutionarea sesizarii privind teza de doctorat a domnului Netejoru Lucian este o prioritate avand in vedere functia de conducere pe care acesta o ocupa intr-o institutie ce vegheaza la respectarea eticii si deontologiei", arata procurorii.In septembrie 2018, judecatorul Camelia Bogdan a sesizat CNATDCU in cazul lucrarii de doctorat scrise de judecatorul Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare.Asta dupa ce PressOne a publicat o investigatie jurnalistica potrivit careia Netejoru ar fi plagiat aproape tot continutul tezei sale de doctorat in Ordine Publica si Siguranta Nationala, pe care a sustinut-o in 2010 la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti.Doar de trei carti ar fi fost nevoie pentru incropirea lucrarii care i-a adus lui Netejoru titlul de doctor, lucrare intitulata "Particularitati manageriale in cooperarea politieneasca internationala pentru prevenirea spalarii banilor", dezvaluie PressOne.