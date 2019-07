Magistrati apropiati de sefa CSM, Lia Savonea, sunt in carti pentru a promova la Inalta Curte

Ziare.

Magistratii candideaza pentru 12 posturi: 1 post la Sectia a II-a civila, 4 posturi la Sectia Penala si 7 posturi la Sectia de contencios-administrativ. Potrivit presei, multi sunt apropiati ai Liei Savonea, sefa CSM.Lista completa a candidatilor la Inalta Curte poate fi accesata pe site-ul CSM. ocupa in prezent functia de vicepresedinte (prin delegare) al Curtii de Apel Bucuresti. Fost membru CSM, fost presedinte CSM, Ghica a dat anul trecut, cand activa la Sectia de contencios administrativ, o decizie prin care a schimbat componenta completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte. Procesul a fost intens mediatizat, mai ales ca era intentat de fostul lider PSD, Liviu Dragnea.este judecator la Curtea de Apel Bucuresti, iar la inceputul acestui an a dat si el o decizie controversata. Magistratul a schimbat sefii Armatei dupa ce a suspendat, pentru cateva luni, decretul prezidential privind prelungirea cu un an a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Armatei.ocupa functiile de presedinte si vicepresedinte la Curtea de Apel Constanta. Cei doi magistrati sunt cunoscuti dupa ce la inceputul acestui an au dat un comunicat de presa in care isi anuntau sustinerea pentru Lia Savonea, in cazul unui drept la replica dat de sefa CSM. Comunicatul a fost dat fara consultarea celorlati colegi din instanta.Pe lista candidatilor sunt mai multi sefi din instante care in luna martie au condamnat protestele magistratilor din instante, generate de adoptarea celebrei OUG 7/2019: Elena Barbu (presedinte la Curtea de Apel Brasov), Nicolaeta Hadarean (vicepresedinte la Curtea de Apel Brasov), Marian Bratis (vicepresedintele Curtii de Apel Timisoara), Maria Violeta Chiriac (vicepresedintele Curtii de Apel Bacau), Adrian Emil Hancas (vicepresedintele Curtii de Apel Alba Iulia) si Erica Nistor (presedintele Curtii de Apel Timisoara).