Magistratii avertizeaza: OUG pe Codurile Penale ar fi o incalcare a MCV si ar provoca un infringement care sa vizeze Romania

De asemenea, demersul "ar putea avea consecinte la nivelul declansarii unei proceduri de infringement impotriva tarii noastre".Semnalul de alarma este transmis de Forumul Judecatorilor din Romania, Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor si Initiativa pentru Justitie, care au transmis, miercuri, observatii cu privire la adoptarea unei OUG pentru modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala."Prin raportul emis in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, dat publicitatii in 13 noiembrie 2018, Comisia Europeana formuleaza mai multe recomandari, printre care: - incheierea reformei Codului Penal si a Codului de Procedura Penala in aceasta etapa, in acord cu ingrijorarea exprimata de catre Comisia de la Venetia in legatura cu faptul ca 'luate separat, dar mai ales avand in vedere efectul lor cumulativ, multe modificari vor afecta grav eficacitatea sistemului de justitie penala din Romania in combaterea diferitelor infractiuni, inclusiv a infractiunilor legate de coruptie, a infractiunilor violente si criminalitatii organizate';- asigurarea de catre Guvern si Parlament a unei transparente totale, a consultarii cu autoritatile relevante si cu partile interesate in cadrul procesului decizional si in activitatea legislativa legat de Codul Penal si de Codul de Procedura Penala, de legile anticoruptie, de legile in materie de integritate (incompatibilitati, conflicte de interese, avere ilicita), de Legile Justitiei (referitoare la organizarea sistemului justitiei), precum si de Codul Civil si Codul de Procedura Civila, inspirandu-se din transparenta procesului decizional pusa in practica de Guvern in 2016", se arata in comunicatul transmis de catre cele trei asociatii.Magistratii reamintesc ca, la data de 19.11.2018, asociatiile profesionale ale magistratilor au lansat un apel public catre CSM, Parlament si Guvern de a respecta obligatiile asumate de statul roman in cadrul UE si Consiliului Europei."Contrar acestui apel provenit de la magistrati si in pofida recomandarilor Comisiei Europene de a se abandona in aceasta etapa modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, se amplifica progresiv ipoteza emiterii de catre Guvern a unei ordonante de urgenta pentru modificarea celor doua acte normative.Astfel, atragem atentia Guvernului ca materializarea acestui demers ar constitui o incalcare a Mecanismului de Cooperare si Verificare, asumat la momentul integrarii in Uniunea Europeana, ar putea avea consecinte la nivelul declansarii unei proceduri de infringement impotriva tarii noastre (a se vedea exemplul Poloniei), stiut fiind ca orice hotarare a CJUE in acest sens poate prevedea obligarea statului roman la plata daunelor cominatorii per zi de intarziere pana la momentul conformarii cu decizia Curtii", se mai arata in document.Magistratii subliniaza ca o astfel de masura este contrara recomandarilor Comisiei de la Venetia si rapoartelor GRECO, "atat in ceea ce priveste procedura aleasa, cat si referitor la continutul modificarilor"."Adoptarea modificarilor legislative in materie penala si procesual penala, asa cum au fost vehiculate in spatiul public, este in contradictie cu obligatiile Romaniei de transpunere a Directivei 2014/42/UE privind confiscarea bunurilor produse prin comiterea unei infractiuni, avand in vedere ca dezincriminarea de facto a unor infractiuni si crearea unor mecanisme de impunitate conduc la nerecuperarea prejudiciilor si 'albirea' de facto a produselor infractiunii.Mai mult, atragem atentia Guvernului ca statul roman participa la operationalizarea Parchetului European, in calitate de stat membru, si are obligatia respectarii Regulamentului (UE) 2017/1939, modificarile preconizate fiind de natura sa influenteze atat functionarea acestei noi institutii, cat si orice alta forma de cooperare judiciara in materie penala, prin impiedicarea efectiva a derularii anchetelor penale si prin eliminarea metodelor moderne de investigare, contrar tendintei europene", se mai arata in comunicat.In plus, magistratii spun ca "o ordonanta de urgenta in acest moment ar contraveni insasi jurisprudentei Curtii Constitutionale a Romaniei, care, cu ocazia solutionarii conflictului juridic de natura constitutionala intre Parlamentul Romaniei si Guvern, declansat prin stoparea procedurii legislative de la Senat privind proiectul Legii educatiei nationale si angajarea raspunderii de catre Guvern asupra acestui proiect, a stabilit ca 'legiferarea pe calea angajarii raspunderii de catre Guvern are caracter de exceptie'".Cele trei asociatii solicita Guvernului sa renunte la "orice intentie de adoptare a vreunui proiect care sa afecteze capacitatea institutionala de lupta impotriva infractionalitatii, inclusiv pentru recuperarea prejudiciilor, si care sa puna in pericol valori sociale fundamentale intr-un stat de drept".Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, in Comitetul Executiv National al PSD, s-a decis cu unanimitate de voturi emiterea unor OUG pentru Codurile Penale.La randul sau, ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, dupa ce a participat la sedinta conducerii PSD, ca va fi facuta o analiza la minister si ca o solutie declarata constitutionala o transpui in lege, justificand astfel ordonanta de urgenta.