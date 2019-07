Magistratii cer CSM sa nu plateasca 18 milioane de euro pe un sediu nou

Anuntul CSM

Daune morale pentru un procuror

Proiectul guvernamental

Ziare.

com

Cele doua asociatii solicita Consiliului Superior al Magistraturii sa renunte la aceasta achizitie, iar Ministerului Justitiei si Ministerului Finantelor Publice sa realoce suma destinata ei catre investitiile cu adevarat urgente pentru sistemul judiciar, potrivit unui comunicat de presa remisIn proiectul "Cartierului pentru Justitie" este prevazut un sediu nou pentru CSM, iar multe parchete si instante isi desfasoara activitatea in conditii improprii, sunt argumentele acestora. Asa ca banii ar trebui realocati catre investitiile cu adevarat urgente pentru sistemul judiciar.", arata comunicatul de presa.Precizarile vin dupa ce CSM a declansat procedura de achizitionare a unui imobil, ca sediu nou, in suprafata de nu mai putin de 12.000 mp, ale carui costuri se ridica la suma de 84.600.000 de lei (18.000.000 de euro) . In prezent, CSM are sediul intr-un imobil inchiriat.Magistratii arata ca este vorba de o investie considerabila, in conditiile in care nevoile de resurse de finantare pentru sistemul judiciar sunt in continuare nesatisfacute."Inconvenientele invocate in privinta actualului sediu al CSM se regasesc in fapt in aproape toate instantele si parchetele din tara, si sunt mult mai grave.Astfel,", se arata in comunicatul de presa.Magistratii spun ca starea de degradare, in unele cazuri dramatica, a sediilor unor instante si parchete a fost documentata de Asociatia Forumul Judecatorilor intr-un studiu care a fost facut public la sfarsitul anului 2017, intre sediile cu cele mai grave deficiente aflandu-se si cel al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.In plus, ei reamintesc ca in luna mai a acestui an, Tribunalul Bucuresti a acordat unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti daune de 14.400 de euro pentru prejudiciul suferit din cauza conditiilor improprii de munca in ultimii 3 ani.Asta in conditiile in care s-a constatat ca lucreaza intr-un birou de 20 mp cu inca 11 procurori, carora li se adauga vizitatori sau persoane chemate la audieri, in medie 4-5 persoane, birou in care se afla aparatura electronica (monitoare, calculatoare, imprimante) care genereaza campuri electromagnetice si viciaza aerul, in care, in lipsa dulapurilor, dosarele stau pe podea, si in care lumina naturala este suficienta doar pentru cei care lucreaza in apropierea ferestrelor.", se mai arata in comunicatul de presa.Magistratii precizeaza ca achizitionarea de catre CSM a unui sediu nou este cu atat mai surprinzatoare cu cat edificarea unui astfel de sediu pentru aceasta institutie a fost prevazuta de Guvern a se realiza in cadrul "Cartierului pentru Justitie", ce va reuni sediile a numeroase instante si parchete din Bucuresti."In ipoteza in care Consiliul Superior al Magistraturii alege sa cumpere un imobil exclusiv pentru nevoile sale, la un pret considerabil, ceea ce presupune un efort bugetar pe masura, exista riscul ca proiectul "Cartierul pentru Justitie", precum si investitiile atat de necesare pentru crearea unor conditii decente la locul de munca in numeroase sedii de instante si parchete sa fie amanate sau chiar stopate", spun magistratii.Cele doua asociatii", conchid magistratii.