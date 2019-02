Magistratii vor protesta vineri in fata Palatului de Justitie din Bucuresti. Anuntul a fost facut de procurorul care-l ancheteaza pe Dragnea

Ziare.

Motivul: acest act normativ a fost adoptat fara consultarea corpului de magistrati si a CSM."Toate institutiile statului trebuie sa respecte independenta Justitiei, separatia si echilibrul puterilor in stat, sub semnul transparentei si a loialitatii, atat fata de celelalte institutii, cat mai ales fata de cetateni", se arata intr-o postare pe Facebook, facuta de procurorul DNA, Alexandra Carmen Lancranjan.Este vorba de magistratul care instrumenteaza dosarul Tel Drum, in care este cercetat liderul PSD, Liviu Dragnea.Si judecatorul Cristi Danilet afirma ca unii magistrati vor suspenda activitatea , in semn de protest fata de noua ordonanta de urgenta care modifica Legile Justitiei, adoptata de Executiv in sedinta de marti."Eu, ca magistrat in sistem, va spun ca nu aveam nevoie de modificari la Legile Justitiei, nici prin legile date de Parlament, nici prin OUG, dar ceea ce se intampla in momentul de fata nu face decat sa confirme ingrijorarile magistratilor si anume ca legile s-au facut in graba, legile s-au facut prost, legile au determinat aspecte ineficiente la unele instante si parchete, legile au mari probleme de respectare a unor standarde internationale si iata ca ele trebuie corectate prin ordonanta, insa Guvernul nu se rezuma la a corecta legile imperfecte ale Parlamentului, ci Guvernul adopta si alte masuri, prin care isi intareste controlul asupra sistemului judiciar.Or, lucrurile acestea nu le mai putem accepta. Acesta este motivul pentru care", a declarat Cristi Danilet.I.S.