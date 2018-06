Magistratul care l-a condamnat pe Puiu Popoviciu reactioneaza impotriva stirilor false: Sentinta a fost verificata de 18 judecatori!

De ce s-a amanat cazul

Directorii, amendati

"Sunt stiri false"

Condamnarea lui Puiu Popoviciu

Bogdan-Tudoran a facut aceste precizari in timpul sedintei din procesul privind solutionarea laturii civile in cazul "Ferma Baneasa". Decizia de condamnare data de magistrat in acest caz a fost mentinuta de Inalta Curte, dar care a redus pedeasa de la 9 ani la 7 ani.Bogdan-Tudoran a reactionat dupa ce, cu o zi inainte, si sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea, a atras atentia referitor la presiunile facute asupra Justitiei cand magistratii trebuie sa pronunte solutii in dosare grele. In procesul privind solutionarea laturii civile din cazul "Ferma Baneasa" - Puiu Popoviciu ar fi trebuit ca astazi sa se puna concluziile finale. Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) a transmis, in format electronic si scriptic, mai multe informatii privind situatia terenurilor din acest caz.In acelasi timp, DNA a comunicat ca nu a cooperat cu SRI in aceasta speta, iar toate actele de urmarire penala au fost efectuate in baza legii. Puiu Popoviciu a fost citat in Anglia.Totusi, partile civile au cerut un nou termen pentru comunicarea restului relatiilor de la OCPI. De asemenea, a fost o lipsa de procedura cu Stefan Diaconescu - fost secretar stiintific si rector in cadrul USAMV Bucuresti, care nu a fost dus de la Rahova, unde executa o pedeapsa de 5 ani de inchisoare.Din actele transmise de penitenciar nu se arata daca acesta vrea sa fie asistat de aparator ales.Bogdan-Tudoran a amanat cauza pentru 26 iunie. El a decis amendarea cu cate 3.000 de lei a directorului penitenciarului Rahova si a sefului OCPI.Magistratul a facut in sedinta de judecata mai multe aprecieri, dupa ce unele publicatii l-au criticat pentru decizia de condamnare data in acest caz."Cand faceti comentarii sau scrieti despre aceasta cauza, informati-va corect. Cand un judecator a solutionat o cauza in trei zile, n-a fost bine. Cand un judecator a dat termene la cerere, n-a fost bine", si-a varsat oful magistratul.Bogdan-Tudoran a mai precizat ca decizia de condamnare din dosarul "Ferma Baneasa" a fost verificata de alti 18 judecatori, in faza de apel sau in caile extraordindare de atac. " Ultima data a fost recursul in casatie , cale extraordinara de care nu se face vorbire. Ar fi frumos sa fim obiectivi si sa informam aceste lucruri", a afirmat judecatorul.Magistratul a aratat ca nu are o problema personala in acest dosar. "Ca sa scrii o declaratie de abtinere trebie sa ai motive. Cele vehiculate in presa sunt stiri false. Nu poti sa spui ca 25-30 de judecatori nu vad. Unul poate gresi, de aia sentinta e supusa cailor extraordinare de atac", a explicat acesta.Bogdan-Tudoran spune ca in acest dosar nu se trage de timp si a motivat cu incheiereile de sedinta de la ultimele 20 de termene."Eu vreau sa judec si azi, stau si pana la 2 noaptea. Cheia acestui dosar e faptul ca un bun imobil, pe care l-am vazut ca proprietate publica a statului, a fost transformat in proprietate privata. Nu am judecat dosarul nici pe protocoale, nici pe intelegeri, nici pe culoare, am judecat in sala. N-a venit nimeni niciodata la mine de nicaieri, de 40 de ani", a conchis Bogdan-Tudoran.Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv, in 2 august, la sapte ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita in dosarul "Ferma Baneasa", vizand fapte legate de tranzactionarea la un pret subevaluat a unui teren de 224 de hectare de la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) Bucuresti, prin care s-au produs prejudicii de peste 335 de milioane de lei statului si aproape 620 de milioane de lei USAMV.Intrucat nu s-a prezentat la Politie si nici nu a fost gasit de anchetatori pentru executarea pedepsei, Popoviciu a fost dat in urmarire internationala. El a fost retinut la Londra in 14 august, dupa ce s-a prezentat impreuna cu un avocat la Politia londoneza, care l-a citat la adresa furnizata de catre politistii romani, dupa ce acestia il localizasera pe omul de afaceri.Ulterior, a fost pus in libertate in schimbul unei cautiuni de 200.000 de lire sterline, fiind obligat sa poarte o bratara electronica de supraveghere. De asemenea, este obligat sa se prezinte 3 zile pe saptamana la sectia de politie din Londra.