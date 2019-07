Magistratul din Caracal care a instrumentat cazul Alexandrei e audiat de procurorii din Parchetul General

Declaratiile contradictorii

Audierea magistratului ar avea loc la Caracal, sustin sursele citate.Controlul a fost dispus pe 26 iulie de procurorul general intermar Bogdan Licu.Obiectul verificarilor: "."In paralel cu aceste verificari, investigatii legate de acest caz mai fac si Inspectia Judiciara si Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala (SS).Intrebat de ce nu au intervenit politistii imediat ce au avut informatii ca Alexandra este in casa lui Gheorghe Dinca, fostul sef al Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, a sustinut, vineri seara, ca acest lucru s-a dorit, dar procurorul de caz nu a permis interventia decat la ora 6 dimineata.Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor are o alta versiune, potrivit unei scrisori date publicitatii sambata dimineata."Niciun procuror nu a interzis politistilor sa intre in locatie, acestia comunicand ca nicio activitate nu se auzea si nu se observa in interiorul curtii sau al casei," explica procurorii.AMASP a publicat si o cronologie detaliata a acestui caz.- Sunt luate mandatele de perchezitie de la instanta- Politia anunta ca nu mai are oameni disponibili la sediu- Se constituie echipa de politisti- Se intra in locurile pentru care au fost luate mandatele de perchezitie, inclusiv in locuinta suspectului.