Mai poate Guvernul Orban sa schimbe pledoaria pro-SS facuta de demisionarul Radu Cantar la CJUE?

Apara SS

Sursa: Concluziile depuse de Cantar

Sursa: Concluziile depuse de Cantar

Potrivit surselor citate, viitorul Avocat al Romaniei la CJUE poate insa in pledoaria din fata instantei sa schimbe punctul de vedere si sa prezinte intreaga situatie.

Precedentul Dragnea

Ziare.

com

In acest moment pe rolul instantei europene se afla cauzele in care magistratii romani solicita lamuriri suplimentare privind obligativitatea MCV sau vor sa afle daca modificarile Legilor Justitiei privind infiintarea Sectiei Speciale respecta legislatia europeana. O intrebare preliminara vizeaza si OUG-ul lui Tudorel Toader, prin care a prelungit mandatele sefilor Inspectiei Judiciare.Recent, Inalta Curte a sesizat CJUE cu alte chestiuni mediatizate: daca incalca legislatia UE deciziile CCR in cazul completurilor de 5 judecatori si completurile specializate de 3 judecatori de la ICCJ.Dupa cum am aratat, unul dintre cele mai mediatizate procese priveste infiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS). Un proces in care Guvernul, prin intermediul lui Radu Cantar, a pus sub semnul intrebarii caracterul obligatoriu al rapoartelor MCV, realizate de Comisia Europeana.In punctele de vedere depuse de Cantar sunt aparate modificarile facute de coalitia PSD- ADLE la Legile Justitiei si, in special, activitatea SS.Concluziile depuse de Radu Cantar contin paragrafe identice cu punctul de vedere trimis CJUE de catre sefa CSM, Lia Savonea, si se bazeaza pe date eronate privind monitorizarile magistratilor furnizate de Inspectia Judiciara, condusa de Lucian Netejoru.Potrivit unor surse din MAE, Radu Cantar nu ar fi lucrat la aceste concluzii cu cineva din cadrul Agentului Guvernamental CJUE din MAE.," sustin sursele citate.Procesul deschis la Curtea de la Luxemburg de mai multe asociatii ale magistratilor din Romania impotriva modificarilor aduse Legilor Justitiei, printre care si infiintarea Sectiei Speciale, se afla pe ultima suta de metri.," explica surse din MAE.Pe de alta parte, sursele citate au explicat ca astfel de schimbari de aparare au mai fost facute si in alte cazuri, dar la o alta instanta europeana. Este vorba de celebrul dosar deschis de Liviu Dragnea la CEDO, in cazul condamnarii de 2 ani cu suspendare primita in Dosarul Referendumul.In acest proces, fostul agent guvernamental CEDO, Viorel Mocanu, a schimbat strategia si a pus concluzii in favoarea lui Liviu Dragnea si in defavoarea tarii. In urma presiunii publice, Viorel Mocanu a demisionat din functie.Fostul agent guvernamental al Romaniei la CJUE a negat ca punctele de vedere depuse in proces ar fi venit "servite" si sustine ca s-a lucrat conform procedurii. In plus, aceste puncte de vedere ar fi fost agreate "la virgula" de conducerea Ministerului Justitiei."Daca erau venite servite si se iesea din mandatul dat, Ministerul Justitiei putea sa se opuna," a declarat Radu Cantar, pentruFostul oficial a reiterat ca, pentru redactarea intampinarii depuse la CJUE, au fost solicitate puncte de vedere de la institutiile din sistemul judiciar, iar apararile au fost intotdeauna validate cu Ministerul Justitiei.