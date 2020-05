Membru CSM, reactie dura dupa decizia CEDO-Kovesi: E rusinos sa se constate incalcarea unor drepturi fundamentale la acest nivel

Ziare.

com

Postarea lui Mateescu vine in contextul in care CEDO a decis marti ca Romania a incalcat drepturile omului in cazul demiterii fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi. Si procurorii din CSM au reiterat marti necesitatea modificarii urgente a legislatiei romane care reglementeaza procedurile de numire si revocare in functiile inalte din cadrul Ministerului Public.In postarea sa, Bogdan Mateescu face trimitere voalat la discutiile care au avut loc in Parlament in momentul modificarii Legilor Justitiei, in care s-a pus in discutie raspunderea magistratilor.Iata postarea lui Mateescu:"Hotararile CEDO sunt dintre acelea care nu se sterg, precum postarile, in 5 minute.Ci care raman in istorie.E timpul ca toata lumea sa invete din istorie sub toate aspectele ei.Imi aduc aminte despre o dezbatere despre raspundere. Sa ii facem update."I.S.