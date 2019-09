Mesajul noii sefe a Inaltei Curti catre Lia Savonea: Va asigur de o colaborare predictibila, pentru ca este bine sa stim asta

Savonea: Ii uram un mandat de succes

Achitarea

Ziare.

com

Corina Corbu a preluat acest post pe 15 septembrie 2019, dupa ce a expirat mandatul Cristinei Tarcea.In acest an, fosta sefa a Inaltei Curti, Cristina Tarcea, a avut mai multe dispute verbale cu Lia Savonea, atat in cadrul sedintelor CSM, cat si in declaratii publice.Corina Corbu a fost singurul candidat la acest post si este vazuta ca unul dintre magistratii apropiati de Lia Savonea. In plus, sefa Inaltei Curti participa, ca membru de drept, la sedintele plenului CSM si la cele ale Sectiei pentru judecatori din CSM.Votul presedintelui Inaltei Curti este important, in contextul in care sefa CSM este contestata de mai multi magistrati pe unele subiecte mediatizate.Sedinta Sectiei pentru judecatori a inceput la ora 9:30. Astazi este programat si plenul CSM, iar pe ordinea de zi se afla numirea procurorului Adina Florea la sefia SS."O avem prezenta pe doamna presedinte a Inaltei Curti, Corina Corbu, careia ii urma bun venit si ii uram un mandat de succes," a declarat Lia Savonea, presedintele CSM, in deschiderea sedintei Sectiei pentru judecatori din cadrul CSM.Corbu le-a dat asigurari membrilor CSM ca o sa colaboreze cu Consiliul."Vreau sa transmit un singur lucru. Dorinta mea de a avea cu CSM o colaborare corecta si profunda, pe toate problemele care sunt de interes general, cat si cele care vizeaza in mod direct Inalta Curte. Va asigur din partea mea de o colaborare corecta, constanta, de o colaborare predictibila, pentru ca este bine sa stim asta," a spus Corbu."Si noi ne dorim atat in interesul nostru, al CSM, al instantelor, cat si al societatii pe care noi o servim," a completat-o Lia Savonea.In iulie 2014, Corina Corbu a fost trimisa in judecata de DNA, alaturi de alti magistrati de la instanta suprema, printre care si Gabriela Birsan, fiind acuzata de complicitate la favorizarea faptuitorului.Ea a fost achitata definitiv in mai 2018, alaturi de toti inculpatii din dosar.