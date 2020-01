Ministerul Justitiei: Cei mai multi magistrati vor desfiintarea Sectiei Speciale

Ziare.

Ministerul Justitiei a anuntat, luni seara, ca d, 144 de procurori au opinat in sensul amendarii dispozitiilor legale ce privesc SIIJ (7,44%), iar 137 - in sensul mentinerii prevederilor legale privind infiintarea SIIJ (7,08%).In ceea ce priveste instantele judecatoresti, dintr-un numar de 209 (care au transmis raspunsuri), 7, 10,53% - in sensul amendarii dispozitiilor legale ce privesc SIIJ, iar 17,24% - in sensul mentinerii prevederilor legale ce privesc infiintarea SIIJ."Rezultatele centralizate la nivelul asociatiilor magistratilor pun in evidenta urmatoarele: doua asociatii au opinat in sensul desfiintarii SIIJ; doua asociatii au opinat in sensul mentinerii dispozitiilor legale privind SIIJ; o asociatie a opinat fie in sensul mentinerii SIIJ, fie in sensul amendarii dispozitiilor legale care o reglementeaza, iar o asociatie a opinat in sensul amendarii prevederilor legale care reglementeaza SIIJ", precizeaza MJ.In 25 noiembrie 2019, Ministerul Justitiei a solicitat instantelor judecatoresti, parchetelor de pe langa acestea, precum si asociatiilor magistratilor puncte de vedere in legatura cu unele modificari legislative preconizate cu referire la legile justitiei, sens in care magistratii au fost consultati cu privire la schema de pensionare anticipata a magistratilor, prorogarea intrarii in vigoare a prevederilor legale privind compunerea completelor de judecata in apel, prorogarea intrarii in vigoare a dispozitiilor legale privind durata ciclului de scolarizare in cadrul Institutului National al Magistraturii si problematica Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ).Cu privire la schema de pensionare anticipata a magistratilor, MJ precizeaza ca rezultatele centralizate la nivelul parchetelor arata ca "dintr-un numar de 1.957 de procurori respondenti (reprezentand 79,13% din numarul total al procurorilor, schema de procurori fiind ocupata, in prezent, in procent de 83,18%): un numar de 890 procurori au opinat pentru mentinerea dispozitiilor legale privind pensionarea anticipata a magistratilor (45,47%); 501 procurori au opinat pentru prorogarea dispozitiilor legale in discutie (25,6%), iar 566 procurori au opinat pentru abrogarea prevederilor legale privind pensionarea anticipata a magistratilor (28,92%)".In ceea ce priveste rezultatele centralizate la nivelul instantelor judecatoresti, sursa citata mentioneaza ca dintr-un numar de 209 instante de judecata (reprezentand 85,65% din numarul total al instantelor de judecata, respectiv 244), 38,11% din judecatorii respondenti au opinat in sensul mentinerii dispozitiilor legale privind pensionarea anticipata a magistratilor, 36,97% - in sensul prorogarii dispozitiilor legale in discutie, iar 24,91% au opinat in sensul abrogarii prevederilor legale ce privesc pensionarea anticipata a magistratilor.Conform Ministerului Justitiei, doua asociatii ale magistratilor au opinat in sensul mentinerii dispozitiilor legale privind pensionarea anticipata a magistratilor (una dintre acestea a precizat ca, in masura in care se apreciaza necesara aprofundarea concluziilor studiului de impact al CSM, propune prorogarea intrarii in vigoare a dispozitiilor), doua au opinat in sensul prorogarii prevederilor si alte doua, in sensul abrogarii dispozitiilor in discutie.