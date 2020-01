Motivarea instantei care a eliberat-o din functie pe Ramona Costache, director la Colegiul Goethe

Procesul

A2 = Un utilizator elementar

De ce trebuie sa stie germana la perfectie?

Care este prevederea legala

Ziare.

com

Atributiile directorului unei institutii de invatamant cu predare in limba germana necesita cunoasterea limbii germane la nivel de utilizator experimentat (C1, C2) sau cel putin independent, nivel B2, deoarece se presupune ca acesta trebuie sa comunice fluent pe probleme tehnice din specialitatea sa, ca director de scoala.Astfel motiveaza Tribunalul Bucuresti o decizie inedita, eliberarea din functie a Ramonei Costache, dupa ce parintii s-au plans in instanta ca aceasta nu cunoaste limba germana la nivelul copiilor care intra in clasa pregatitoare, scria Libertatea, in iunie 2019, cand s-a dat decizia instantei.Procesul a fost demarat de Asociatia de Parinti din Colegiul German Goethe, care a cerut a cerut in septembrie 2017 Tribunalului Bucuresti sa anuleze decizia din 21 decembrie 2016 a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti prin care Ramona Costache a fost numita in functia de director, pe motiv ca de la dosarul de candidat al acesteia a lipsit documentul, obligatoriu, prin care se atesta ca are cunostinte de limba germane.Instanta a invalidat concursul de numire si a eliberat-o din functie pe Ramona Costache. Decizia nu este definitiva si a fost contestata de profesoara. Ultimul cuvant il vor avea judecatorii Curtii de Apel Bucuresti.Minuta Tribunalului Bucuresti, pe portalul instantelor. Instanta arata de ce nivelul de cunostinte A 2, pe care il are Ramona Costache, este insuficient pentru aceasta functie."Potrivit Cadrului European Comun de referinta pentru limbi elaborat de Comitetul Director pentru Educatie din cadrul Consiliului Europei,," explica judecatorii.Tribunalul Bucuresti explica pe mai multe pagini de ce directorul de la Goethe trebuie sa stie limba germana la un nivel avansat."Este de notorietate faptul ca interactiunea directorului scolii cu vorbitori de limba germana (profesori vorbitori nativi de limba germana, colaboratori in diverse proiecte, membri ai corpului diplomatic acreditat in Romania, vizitatori din alte state vorbitoare de limba germana, elevi etc. ) este frecventa, dovada fiind in acest sens si Acordul incheiat intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea in domeniul scolar din 15 martie 1996.De asemenea,, astfel cum atesta inscrisurile depuse la filele 266-274 vol. IV ().," sustin judecatorii.Magistratii au respins punctul de vedere al profesoarei, care a aratat ca dupa ce a fost numita a inceput sa urmeze un curs de profundare a cunostintelor de limba germana. Motivul: conteaza actele depuse in momentul inscrierii la examen." adauga motivarea Tribunalului Bucuresti.La sfarsitul saptamanii trecute, un reporter de la Libertatea a vorbit in limba germana la telefon cu Ramona Costache , iar profesoara pare ca nu si-ar fi aprofundat intre timp cunostintele de germana.Din punct de vedere al legii, Tribunalul Bucuresti arata ca in acest caz nu au fost respectate toate conditiile legale obligatorii pentru numirea Eamonei Costache in functia de director al Colegiului "Goethe" din Bucuresti, si anume conditia cunoasterii limbii germane prevazuta de art. 97 alin. 1 teza intai din Legea nr. 1/2011 a Educatiei nationale si art. 3 alin. 6 din Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5080/2016."In cazul unitatilor de invatamant cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale, directorul are obligatia cunoasterii limbii respective.In cazul unitatilor de invatamant cu sectii de predare in limbile minoritatilor nationale, unul dintre directori are obligatia cunoasterii limbii respective.In aceste cazuri, numirea directorului se face cu consultarea organizatiei care reprezinta minoritatea respectiva in Parlamentul Romaniei sau, daca minoritatea nu are reprezentare parlamentara, cu consultarea Grupului parlamentar al minoritatilor nationale.""In cazul unitatilor de invatamant cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale, directorul are obligatia cunoasterii limbii respective dovedite cu documente justificative.In cazul unitatilor de invatamant cu sectii de predare in limbile minoritatilor nationale, unul dintre directori are obligatia cunoasterii limbii respective dovedite cu documente justificative."