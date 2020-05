O asociatie de procurori cere CSM sa amane concursul pentru sefia SS, pana cand CJUE se pronunta in acest caz

Incalca legislatia europeana?

"Activitatea Sectiei nu este blocata"

AMASP cere ca acestea sa fie amanate pana in momentul in care Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) se va pronunta in acest caz.Instanta europeana are mai multe solicitari venite din Romania si trebuie sa analizeze compatibilitatea legislatiei romane privind infiintarea si functionarea SIIJ cu Tratatul privind Uniunea Europeana.CSM urmeaza sa discute joi organizarea acestor concursuri."Astfel, reamintim membrilor CSM ca o parte dintre intrebarile preliminare adresate CJUE vizeaza tocmai existenta si functionarea SIIJ, respectiv daca art. 2 din Tratatul privind Uniunea Europeana,, precum si daca principiul independentei judecatorilor, consacrat de articolul 19 alin. (1) al doilea paragraf din TUE si de art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se opune infiintarii acestei Sectii,," se arata in cererea AMASP, care a fost trimisa membrilor CSM.Procurorii sustin ca pana la acest moment, toate punctele de vedere exprimate in cauza (Comisia Uniunii Europene, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie, Guvernul Romaniei-Agentul Guvernamental MAE, Asociatiile de magistrati FJR, AMASP si AIJ, state care au intervenit in procedura - Belgia, Danemarca, Suedia), cu exceptia pozitiei reprezentantului CSM- si aceea nu in numele tuturor membrilor, au fost in sensul ca infiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) incalca legislatia europeana, mai exact, articolul 19 din Tratatul Uniunii Europene si articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care consacra cerinta de independenta a instantelor.De altfel, mai arata sursa citata, in a doua parte a anului trecut,"Or, la acest moment, stadiul cauzelor la CJUE este unul avansat, avand in vedere ca la datele de 20 si 21 ianuarie au avut loc dezbaterile in cauza, solutia urmand a fi emisa dupa depunerea concluziilor de catre Avocatul General (), iar in cazul in care Curtea va achiesa la argumentele expuse de cvasimajoritatea participantilor la proces, decizia pronuntata va produce efecte directe asupra valabilitatii tuturor activitatilor de urmarire penale ale Sectiei," explica AMASP.De asemenea, AMASP considera ca activitatea SIIJ nu se afla intr-un blocaj functional atat timp cat conducerea acesteia este asigurata de procurorul sef sectie adjunct al Sectiei, numit in urma concursului organizat de catre CSM.," conchid procurorii.