O asociatie de procurori cere demisia de onoare a tuturor membrilor CCR, dupa decizia CEDO

Intr-un comunicat de presa remis, AMASP reaminteste ca dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce din functie pe Kovesi, premierul de la acea vreme - Viorica Dancila - a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu o cerere de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre ministrul Justitiei si presedinte."Prin decizia nr. 358 din 30.05.2018 Curtea Constitutionala a stabilit ca Presedintele Romaniei este obligat sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie.Printre argumentele Curtii, cele invederate in paragrafele 88, respectiv: 'desi nu face parte nici din puterea executiva sau autoritatea executiva, Ministerul Public nu are o pozitie de independenta institutionala fata de aceasta' si 91: 'Curtea retine, de asemenea, ca autoritatea ministrului justitiei nu este una administrativa, din contra, acesta are plenitudine de competenta sub aspectul autoritatii asupra procurorilor',", se arata in comunicat.Asociatia subliniaza, printre altele, ca, "prin decizia istorica de astazi, concluzionand asupra incalcarii de catre statul roman a art. 6 Conventie, CEDO invedereaza in paragrafele 114 si 115 ca"."Argumentele CEDO contrazic flagrant 'statuarile' auto-suficiente ale Curtii Constitutionale, mai sus redate, acestea continuand in sensul in care membrii corpului judiciar, ca orice alti cetateni, trebuie protejati de modul arbitrar de exercitare a puterii executive, si doar controlul exercitat asupra demersului de revocare de catre un organ judiciar independent poate garanta caracterul efectiv al acestui drept, in conditiile in care CCR a subliniat ca '73. (...)instanta de contencios administrativ va retine numai competenta de control stricto sensu a legalitatii decretului/refuzului emiterii acestuia', neputand analiza fondul propunerii de revocare.CEDO a conchis asupra incalcarii in cauza a art. 6, determinat de insesi limitele pe care hotararea Curtii Constitutionale le-a impus posibilitatii reclamantei de a-si exercita dreptul de acces la o instanta.In ceea ce priveste incalcarea dreptului d-nei Kovesi la libera exprimare, CEDO a constatat ca motivele de revocare pe care ministrul Tudorel Toader si-a fundamentat propunerea vizau, mai degraba, opinii exprimate de catre procurorul sef DNA cu privire la modificari legislative propuse de Guvern, fara ca aceste opinii sa depaseasca cadrul normal al exercitarii functiei, precum si consecintele acestor modificari asupra anchetelor penale in derulare, pe care d-na Kovesi le-a subliniat in mod repetat si care i-au fost imputate in nu mai putin de 12 pagini ale raportului", conform sursei citate.Totodata, procurorii subliniaza si "uriasul impact" al acestei decizii in privinta modificarii aduse legii nr. 303/2004, care, in articolul 9 al. 3 prevede ca "judecatorii si procurorii sunt obligati ca, in exercitarea atributiilor, sa se abtina de la manifestarea sau exprimarea defaimatoare, in orice mod, la adresa celorlalte puteri ale statului - legislativa si executiva"."Invederam opiniei publice ca exista actiuni initiate de catre Inspectia Judiciara pe acest temei la adresa tuturor magistratilor care au "indraznit" in ultimii ani sa critice fie modificarile aduse legilor justitiei sau codurilor penale, fie deciziile Curtii Constitutionale", evidentiaza asociatia.In fine, AMASP transmite ca".