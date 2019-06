O asociatie de procurori cere desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie , condusa de Adina Florea

Ziare.

com

Cum este justificata solicitarea:"AMASP a solicitat in mod repetat Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie sa comunice datele de interes public privind cauzele pe care aceasta structura le are in instrumentare, numarul de sesizari din oficiu inregistrate de la momentul operationalizarii, numarul de dosare solutionate, solicitari care au fost ignorate de conducerea acestei structuri.In acest context de totala lipsa de transparenta, AMASP considera cel putin surprinzatoare preocuparea aparent selectiva si insistenta a S.I.I.J. de a deschide sau de a redeschide dosare penale ori de a acorda o atentie aparte doar dosarelor care vizeaza procurorii si judecatorii catalogati in mass media si in zona politica drept "protestatari", "sorosisti", "rezistenti", "stalinisti", "bolsevici", "securisti" etc., avand in vedere numarul procurorilor care functioneaza la S.I.I.J. si numarul de dosare preluate de aceasta sectie.Celeritatea si atentia acordate predilect acestor dosare, transformarea citarii si a audierii magistratilor in spectacole cu presa, insotite de scurgerea in spatiul public, de date din anchetele respective ar putea trezi suspiciunea ca se urmareste intimidarea ori discreditarea magistratilor amintiti, in special in situatia in care aceste dosare sunt recent inregistrate la SIIJ. Ascensiunea profesionala fulminanta si surprinzatoare a unor procurori din cadrul S.I.I.J. si activitatea recenta a sectiei alimenteaza suplimentar aceasta suspiciune", scriu magistratii, intr-un comunicat remis Ziare.com.Astfel, AMASP ia act cu ingrijorare, fara a comenta, de perceptia publica privind aparenta ca nu e nimeni la conducerea S.I.I.J. care sa cunoasca cine poate intra sau nu in sedintele de judecata, care ar putea sa cenzureze eventuale erori ale procurorilor din subordine privind incadrari juridice elementare, aparenta ca in sectia amintita poate activa oricine indiferent de cunostintele detinute si chiar in lipsa unei minime experiente relevante.In consecinta, avand in vedere numeroasele recomandari ale institutiilor europene, inclusiv ultimele constatari ale Comisiei de la Venetia,