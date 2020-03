O asociatie de procurori ii cere Gabrielei Scutea sa ia masuri: Anchete de acasa si amanarea audierilor

Ziare.

com

Solicitarea este facuta avand avand in vedere situatia speciala din punct de vedere epidemiologic creata de infectiile cu COVID-19, declararea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si recomandarile medicale de evitare a contactului social in perioada urmatoare, potrivit unui comunicat transmis luniIn acest sens, AMASP considera, in functie de situatia specifica a fiecarei unitati de parchet, prin acordul procurorilor, ca pot fi impuse urmatoarele masuri:- Asigurarea permanentei pe perioade de cate 5 zile, prin rotatie, astfel incat sa fie posibila ocuparea unui birou de catre un singur procuror, aceleasi masuri fiind valabile si pentru grefieri, politisti detasati sau delegati la unitatile de parchet si celelalte categorii de personal auxiliar;- Procurorii care asigura permanenta si care vor efectua interfata cu publicul, organele de politie, judecatorii de drepturi si libertati, respectiv instanta de judecata, vor beneficia de igienizarea zilnica a birourilor, de dezinfectante pentru maini si suprafete, precum si de masti medicale;- Procurorii care nu asigura permanenta la sediul unitatii de parchet urmeaza, avand in vedere posibilitatea scanarii dosarelor penale si motivarii solutiilor sau intocmirii actelor si fara a fi prezent fizic la sediul parchetului. In cazul procurorilor care desfasoara activitatea in sectiile judiciare, nu este necesara prezenta acestora la sediul unitatii de parchet sau in instanta in cazul in care nu au programata participarea la sedinta de judecata., audierile urmand sa se efectueze prin mijloace de comunicare la distanta acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic; in cazurile care nu pot fi amanate se va proceda la audieri prin comisie rogatorie ratiunea fiind ca expunerea cetatenilor chemati de organele judiciare sa fie minima si sa evite deplasarea cu mijloace de transport pe distante lungia solutiilor sau de prezentare a rezultatelor activitatilor in varianta prezentei fizice a personalului in aceeasi incapere, avand in vedere faptul ca sunt disponibile comunicarile prin intermediul emailului.pentru ocuparea functiilor vacante in Ministerul Public, avand in vedere ca acestea nu se pot derula fara intrunirea comisiilor, deplasarea candidatilor si contactul direct al acestora cu alte persoane.- Transmiterea inscrisurilor in cauze urgente, spre exemplu in cazul contestatiilor sau apelurilor, urmeaza a fi efectuata prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronica la distanta- Departamentele Economico-Financiare si Administrative vor lua masuri pentru asigurarea materialelor consumabile necesare igienizarii zilnice a unitatilor de parchet si aseptizarea tuturor persoanelor care intra in aceste unitati (personalul parchetului sau cetateni) - obligatoriu sapun, prosoape de hartie, dezinfectant pentru maini, masti pentru protectie respiratorie.AMASP mai cere ca procurorul general sa comunice masurile adoptate, iar in cazul in care nu sunt agreate masurile propuse motivul care determina neadoptarea lor si metodele alternative si echivalente utilizate.I.S.