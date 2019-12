O avocata celebra s-a facut judecator si iese la pensie dupa doar 6 luni de activitate. Cu cel putin 16.000 de lei pe luna

Cum au intrat in magistratura

Judecata si achitata in dosarul Barsan

Ziare.

com

Cererea de pensionare a Claudiei Silinescu Gherbovan urmeaza sa fie discutata in sedinta Sectiei petru judecatori din CSM, pe data de 16 decembrie. Potrivit unei surse din magistratura, pensia unui judecator cu grad de tribunal este intre 16.000 de lei si 18.000 de lei.Claudia Silinescu Gherbovan a fost numita judecator la Tribunalul Ilfov din data de 1 iunie 2019, dupa un concurs de admitere directa in magistratura. Anterior, ea a lucrat ca avocat.Este un caz similar cu cel al fostui vicepresedinte al CSM, George Balan (57 de ani), care a revenit din avocatura in functia de procuror la Parchetul Oltenita, dar a solicitat dupa cateva luni eliberarea din functie, prin pensionare.Potrivit Legii 303/2004 privind statutul magistratilor, fostii judecatori si procurori care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica, avocatii, notarii, consilierii juridici, politistii, grefierii sau executorii judecatoresti cu studii superioare juridice pot fi numiti in magistratura, daca au o vechime de specialitate de cel putin 5 ani."Concursul" de admitere consta intr-un interviu sustinut in fata judecatorilor din CSM. Modificarea a fost recent introdusa prin Legile Justitiei, iar la momentul in care s-a pus in discutie publica, asociatiile de magistrati au reactionat.Potrivit mass-media, Claudia Gherbovan Silinescu este nepoata fostului general SIE Tudor Silinescu, fost consilier al premierului Adrian Nastase.Avocata a fost implicata in dosarul in care erau judecati patru judecatori de la Inalta Curte - Anton Pandrea, Claudia Corbu, Gabriela Birsan si Iuliana Pusoiu - pentru mai multe fapte de coruptie.Acuzatiile DNA la adresa Claudiei Gherbovan Silinescu: 2 infractiuni de dare de mita, 2 infractiuni de spalare a banilor si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.Un complet de 3 judecatori si un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte au decis achitarea tuturor celor implicati in acest caz, inclusiv a Claudiei Gherbovan Silinescu.