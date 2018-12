O noua tragere la sorti pentru completurile de 5 judecatori. Dosarele lui Dragnea si Tariceanu nu vor fi afectate

Ziare.

"La data de 3 ianuarie 2019, orele 10:00, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sala Sectiilor Unite, vor avea loc, in sedinta publica, tragerile la sorti pentru desemnarea membrilor Completurilor de 5 judecatori pentru anul 2019", precizeaza biroul de presa al instantei supreme.Demersul nu se va aplica insa pentru procesele in care sunt judecati Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu sau Toni Grebla, dupa ce membrii Sectiei pentru judecatori a CSM au decis, in 19 dcembrie, ca toate dosarele repartizate in data de 13 decembrie la completurile de 5 judecatori de la instanta suprema sa continue sa fie judecate si in anul urmator . In acest context, aceste dosare nu vor mai fi incluse in tragerea la sorti de la inceputul lui 2019.Decizia Sectiei pentru judecatori a CSM se mentine chiar daca, la termenul de miercuri al dosarelor cu noile completuri, au fost pronuntate amanari si nu au fost administrate probe. Decizia se aplica in cazul dosarelor care functioneaza in materie civila si penala.