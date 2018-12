O parte din membrii CSM critica recomandarile MCV. Lia Savonea: Nu putem sa le ducem asa orbeste, ca pe sfintele moaste

Cum a pornit totul

Lia Savonea a criticat acest Raport care ar avea mai multe "erori factuale".Si alti membri ai Sectiei pentru judecatori din CSM au fost de acord cu aceasta. Cea mai vehementa a fost Gabriela Baltag, care a spus ca MCV este o recomandare a unui instrument politic. "La un moment dat i-am si spus doamnei presedinte, ca la vizitele ulterioare de la Ministerul Justitiei nu am dorit sa mai particip, fiindca parerea mea era ca echipa MCV a venit cu idei preconcepute. Fiindca nu avea avea o asa mare deschidere", a povestit Baltag.Discutiile despe raportul MCV a avut loc miercuri, atunci cand se discuta despre Sectia de anchetare a magistratilor. Intreaga inregistrare pe site-ul CSM. Sectia pentru judecatori discuta despre desemnarea membrilor Sectiei pentru judecatori care vor face parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.Discutia pe MCV a inceput atunci cand unii membri au aratat ca organismele europene nu vad cu ochi buni sectia, in vreme ce altii cred ca este un lucru benefic pentru Justitia din Romania.Cel care a deschis discutia a fost Mihai Balan, fost presedinte al Judecatoriei Timisoara, membru CSM din partea judecatoriilor. Magistratul a vorbit despre MCV si despre Sectia de anchetare a magistratilor la punctul de pe ordinea de zi aferent stabilirii comisiei de concurs care sa aleaga seful Sectiei de anchetare. El cere sa nu se organizeze procedura de numire a procurorilor din Sectia de ancheta."Dupa cum bine stiti, la inceputul lunii decembrie, am inaintat o cerere la CSM prin care solicitam in baza raportului CE publicat in noiembrie 2018 sa luam masuri la nivel institutional de incetare a desfasurarii a acestei proceduri de numire a procurorilor la Sectia speciala.Una dintre principalele critici aduse modificarilor Legilor Justitiei a constat in aceasta sectie speciala care in opinia Comisiei Europene, dar si a celor de la Comisia de la Venetia si GRECO, nu ar avea garantiile necesare pe care trebuie sa le ofere magistratilor.Pentru remedierea acestei situatii, si citesc din cererea pe care am adresat-o, MCV spune ca se recomanda suspendarea imediata a punerii in aplicare a Legilor Justitiei si a OUG succesive", a spus Balan.Acesta a punctat ca CCR a explicat in deciziile sale ca recomandarile MCV sunt obligatorii.In replica, judecatorul Gabriela Baltag a spus ca atributiile pe care le are aceasta structura noua este binevenita, subliniind totodata ca MCV este o recomandare a unui organism politic."Trebuie sa recunosc ca este disperare mare pe aceasta sectie. Din pacate, nu stiu de ce, pentru ca lucrurile nu sunt decat benefice. Inteleg de la stimatul coleg - eu aud prima data despre aceasta solicitare pe care ati facut-o, era bine sa ne intrebati si pe noi, ceilalti judecatori. Daca chiar contam.Inteleg ca invocati MCV-ul, da, dumneavoastra, care luptati pentru independenta judecatorilor, invocati o recomandare de la un organism politic", i-a spus Baltag judecatorului Balan.Mihai Balan a continuat ideea si a spus ca MCV reprezinta o garantie, iar recomandarile din raport sprijina Romania pentru a avea o justitie independenta."Deci nu am vazut nicio recomandare care sa submineze cumva eforturile noastre. Stiti bine ca CSM-ul a fost laudat pana la MCV-ul acesta. In ceea ce priveste cererea, am considerat ca este firesc sa o depun la presedintele CSM, iar doamna presedinte cred ca stie care este circuitul acestei cereri.Nu e vorba ca nu v-am intrebat. Eu nu am facut aceasta cerere astazi, nu am facut-o sub forma de surpriza. Pur si simplu, evenimentele sunt acestea, adica acest proces de numire este in curs, nu am cand sa mai formulez, sa mai reiterez aceasta cerere. In ceea ce priveste disperarea de care dumneavoastra vorbiti, sper ca nu se referea la mine", a spus Balan."Macar sa ne fi dat o copie. Pentru mine este o supriza aceasta cerere", a reactionat Baltag.Actualul presedintele al CSM, Simona Marcu, a spus ca toti membrii Sectiei urmeaza sa primeasca o copie."Constat ca invocati o decizie a CCR din 2012 (despre obligativitatea recomandarilor MCV- n.red.), ma asteptam sa o invocati si pe cea din 2018, care a examinat, la intrarea in vigoare a legii, constitutionalitatea Sectiei (este vorba de una din legile Justitiei, in care este prevazuta infiintarea Sectiei- n.red) . Pentru egalitate", a reactionat Baltag."Si pentru ca suntem la un moment de asumare a responsabilitatilor, ati spus ca a fost atat de laudat MCV-ul intotdeauna, vreau sa va spun ca eu nu l-am laudat niciodata. Si, de altfel, dumneavostra stiti foarte bine ca atunci cand a venit echipa MCV la noi in Consiliu, la un moment dat i-am si spus doamnei presedinte, ca la vizitele ulterioare de la Ministerul Justitiei nu am dorit sa mai particip, fiindca parerea mea era ca echipa MCV a venit cu idei preconcepute. Fiindca nu avea avea o asa mare deschidere. Numai sa bifam asa o intalnire cred ca nu exprima dorinta de a cunoaste realitatea. Ca sa fim corecti".La randul sau, judecatorul Andrea Chis a spus ca sarcina CSM este aceea de a oferi un semnal de incredere si ca cea mai buna solutie este ca institutia sa numeasca sefii sectiei, nu ministrul Justitiei."Sa dam un semnal de incredere, adica felul in care numim noi. Adica eu am mai mare incredere in CSM decat in ministrul Justitiei, fara discutie. Ceea ce trebuie sa facem este sa avem grija cum numim comisia, pe cine punem in functii", a spus Andrea Chis.Judecatorul Evelina Oprina a citat din decizia CCR prin care s-a constatat constitutionalitatea infiintarii Sectiei de investigare a magistratilor.Baltag a aratat ca exista chiar a plangere a unor politicieni depusa la CCR de neconstitutionalitate a prevederilor OUG prin care s-a infiintat aceasta sectie. "Eu sunt foarte curioasa sa vad plangerea dumneavoastra, sa vad daca nu cumva s-au inspirat cei din lumea politca de la dumneavostra. Sunt foarte curioasa", a zis Baltag.Noul presedinte al CSM, Lia Savonea, a intervenit, precizand ca aceasta "exaltare" nu a prins bine."Asa cum a amintit doamna presedinte, recomandarile Comisiei au fost amplu amendate de catre Consiliu pentru erori factuale, ceea ce nu pune intr-o lumina foarte buna continutul acelui raport, trebuie sa recunoastem. Nu s-a mai intamplat sa contina atatea erori, la care noi sa intervenim", a mai spus Savonea."Problemele din Justitie nu le-a rezolvat nici MCV, nici noi nu am fost in stare sa le rezolvam, trebuie sa recunoastem si sa ne aplecam cu adevarat prin prisma tuturor normelor si a obligatiilor pe care le avem, dispozitiile CCR sunt foarte clare vorbesc despre garantiile in special privind independenta judecatorilor prin crearea acestei sectii si ele nu pot fi ignorate.E regretabil ca trebuie sa dezbatem in acesti termeni in acdrul acestei sectii, ar fi fost de preferat sa discutam anterior in plenul comisiei", a spus Savonea.Andreea Chis insista ca toate parerile pe care membrii CSM le au in aceasta privinta sa se discute liber. Savonea insa insista pe erorile din raportul CSM."Pornind de la erorile din ultimul raport, trebuie sa ne fie clar ca aceste recomandari nu putem sa le ducem asa orbeste, ca pe sfintele moaste, si sa nu le comentam si sa nu le discutam. Mai cu seama ca ele contin niste lucruri verificabile care contrazic dispozitiile din legi si din codul de procedura penala mai ales. Au fost evidente", a explicat Savonea.La finalul discutiei, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat membrii Sectiei pentru judecatori care vor face parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie:(9 voturi Da membru, 1 vot Nul);(9 voturi Da membru, 1 vot Nul);(8 voturi Da membru, 1 vot membru supleant, 2 voturi nule).(8 voturi Da membru supleant, 2 voturi Nule);