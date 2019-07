O prima victorie pentru familia adoptiva a Sorinei: Curtea de Apel Craiova a respins cererea procurorului general

Procesele deschise de Licu

Povestea Sorinei

Hotararea judecatoreasca de adoptie a Sorinei, fetita de 8 ani de la Baia de Arama care a fost adoptata de o familie de romani din SUA, ramane valabila, scrie Ziarul de Craiova La procesul de vineri, mama adoptiva a Sorinei s-a prezentat, alaturi de mai multi avocati.Cererea a fost facuta de procurorul general Bogdan Licu.Judecatorul Ionel Grigorie de la Curtea de Apel Craiova a declarat, vineri, pentru News.ro ca hotararea magistratilor Curtii de Apel Craiova are caracter inchis."Astazi (vineri - n.red.) s-a judecat suspendarea hotararii de adoptie in cazul Sorinei, insa decizia are caracter inchis. Saptamana viitoare se va judeca revizuirea sentintei de adoptie, dar si aceasta are caracter inchis", a spus Ionel Grigorie.Avocata familiei Sacarin a declarat ca Sorina ar putea sa plece cu parintii in SUA, daca i s-ar da pasaportul."Sorina nu are in acest moment pasaport, se refuza eliberarea acestuia", a spus avocata, citata de Digi24.In legatura cu procesul in care s-a dat vineri o decizie, aparatorul familiei Sacarin a spus ca instanta a considerat ca nu mai este nimic de judecat: "Am depus certificatul de nastere pe numele Sacarin, fotografii, inregistrari video, astfel incat instanta sa inteleaga care este, de fapt, interesul superior al minorei. Mai sunt demersuri care nu s-au finalizat, dar avem incredere ca se va respecta legea".Potrivit avocatei, Sorina este in Romania impreuna cu mama sa, Ramona, tatal fiind acum in SUA, cu fiica cea mare.Totodata, la Tribunalul Olt nu a ajuns inca dosarul privind interzicerea parasirii tarii de catre Sorina, astfel ca nu a fost stabilit un termen de judecare.Judecatorii de la Tribunalul Mehedinti au declinat catre Judecatoria Drobeta Turnu Severin competenta de solutionare a solicitarii procurorului general interimar, Bogdan Licu, privind interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre fetita de opt ani din Baia de Arama adoptata de o familie de romani din SUA.Procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, a formulat o cerere de ordonanta presedintiala adresata Tribunalului Mehedinti prin care a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre Sorina.De asemenea, Licu a formulat o cerere de revizuire a sentintei prin care a fost incuviintata adoptia si a cerut suspendarea executarii sentintei.Sorina a fost luata de autoritati din locuinta asistentului maternal din Mehedinti care a crescut-o, dupa ce a fost adoptata de o familie de romani din SUA.Momentul a fost filmat de apropiatii familiei, iar imaginile au fost postate pe Facebook. In filmare se vede cum copilul, disperat, plange, se prinde de hainele femeii si striga "mami, nu vreau sa plec", in timp ce procurorul trage de ea si incearca sa o duca la masina, pentru a fi preluata de parintii adoptivi.