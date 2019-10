Ofiterii de Securitate din dosarul uciderii lui Gheorghe Ursu au fost achitati

Acuzatiile procurorilor

Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti si poate fi contestata cu apel.Judecatorul Mihaela Nita a hotarat schimbarea incadrarii in acest caz in infractiunea de tratamente neomenoase si achitarea lui Marin Parvulescu si Vasile Hodis.Achitare a primit si Tudor Postelnicu, decedat in august 2017, pentru infractiunea de complicitate la tratamente neomenoase.Potrivit minutei instantei, Curtea de Apel Bucuresti a lasat nesolutionata actiunea civila a copiilor lui Gheorghe Ursu si a ridicat masurile asiguratorii puse in cazul lui Hodis, Parvulescu si Postelnicu.Ultimul cuvant in acest caz il va avea Inalta Curte de Justitie.Potrivit rechizitoriului procurorilor, in perioada ianuarie - noiembrie 1985, inginerul disident Gheorghe Emil Ursu a facut obiectul urmaririi informative si judiciare, pentru acte sau fapte considerate ostile regimului comunist, fiind arestat la 21 septembrie 1985 si decedand in 17 noiembrie 1985, in Spitalul Penitenciar Jilava."Pentru a disimula adevaratul obiect al cercetarii disidentului Ursu Gheorghe Emil si pentru a putea faceca nu exista un dosar politic pe numele acestuia, organele de securitate auinfractiunea de detinere si operatiuni interzise cu mijloace de plata straine", potrivit Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie.In realitate, potrivit probelor din dosar, reprezentantii Departamentului Securitatii Statului erau interesati de aspecte cum ar fi legaturile lui Gheorghe Ursu cu postul de radio Europa Libera, relatiile si discutiile acestuia cu lumea literara si artistica din tara si din diaspora, precum si impresiile consemnate in jurnalul acestuia despre politica statului si despre conducatorii partidului si statului comunist.Marin Pirvulescu si Vasile Hodis sunt acuzati ca au exercitat actiuni represive si sistematice fata de Gheorghe Ursu, in perioada in care acesta a facut obiectul urmaririi informative si judiciare pentru acte sau fapte considerate "ostile regimului comunist".De asemenea, Pirvulescu, principalul anchetator al lui Gheorghe Ursu, secondat de Hodis, au participat la torturarea sistematica si, in final, la uciderea disidentului.