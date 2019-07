Parintii adoptivi au ridicat pasaportul Sorinei. Fetita poate parasi tara

Despre interesul copilului

Ziare.

com

"Am ridicat pasaportul Sorinei", a declarat Ramona Sacarin pentru Ziare.com.Judecatoria Slatina a decis, joi, ca Sorina poate pleca din tara, impreuna cu parintii adoptivi, o familie de romani stabiliti in SUA.Instanta a respins cererea de ordonanta presedintiala formulata de procurorul general al Parchetului General, Bogdan Licu.Curtea de Apel Bucuresti a declinat vineri catre Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS), o solicitare a familiei Sacarin de restituire a pasaportului Sorinei.Diana Gavra, avocata familiei Sacarin, declarase vineri dimineata ca pasaportul este in continuare retinut "deci copilul este lipsit de libertatea de circulatie in continuare.""Oamenii acestia stau de cateva luni bune in Romania, au locuri de munca in SUA, au o viata in SUA, au si alti copii de care trebuie sa se ingrijeasca si sunt tinuti in mod abuziv in Romania, pentru ca, nu stiu.... probabil pentru unicul scop de a o lasa orfana pe Sorina. Cred ca tot statul roman s-a mobilizat sa o lase orfana pe Sorina.Pentru ca trebuie sa stim foarte clar ca in momentul in are se desfiinteaza adoptia, sau Sorina nu poate sa plece in strainatate cu sotii Sacarin, Sorina reintra in sistemul de protectie al copilului. Deci daca interesul superior al compilului Sacarin Sorina este de a reintra din nou in sistemul de protectie al copiluluu si nu a avea o familie care sa o ingrijeasca si sa o iubeasca, probabil statul roman s-a organizat foarte bine pentru acest scop," declara Diana Gavra.