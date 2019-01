Povestea hotilor care au spart vila generalului Toma Zaharia in plina zi

Regretele

Constatarea apartine unui magistrat de la Judecatoria Racari (Dambovita) care a decis arestarea preventiva a acestora, pentru o perioada de 30 de zile. Nicusor Stefan, Costel Stoian, Tudor-Alexandru Vrinceanu si Manuel-Rafael Tudor sunt acuzati de furt calificat.Cei patru hoti au furat bijuterii din aur, ceasuri de dama si barbatesti, o maceta si sumele de 3.000 de lei si 700 de euro. Bunurile au fost recuperate.va prezinta detalii inedite din decizia de arestare data de Judecatoria Racari.Toti cei patru barbati au recunoscut acuzatiile si au regretat faptele, in fata magistratului de la Judecatoria Racari. O parte din acestia au mai avut probleme cu legea, Tudor fiind cercetat intr-un dosar de talharie calificata la Brasov. Ei au povestit cum au dat lovitura in Tartasesti, dar au fost prinsi la un control de rutina pe calea Victoriei, la ora 14.50, cand s-au intors in Bucuresti. Conduceau o masina ponosita cu numere de Franta.Potrivit actelor din dosarul de la instanta, Nicusor Stefan urma sa plece in Portugalia. Intrucat nu avea suficienti bani pentru plecarea in strainatate, acesta a propus celorlalti amici sa-l ajute la savarsirea unor furturi. Asa ca au plecat in judetul Dambovita, dupa prada.Prima data au spart un magazin de materiale de constructie din Racari, ale carui grilaje metalice erau deschise, neasigurate. Doar Stefan si Tudor au intrat in magazin. In casa de marcat au gasit 1.100 de lei.In jurul pranzului, cand treceau cu masina prin Tartasesti, vila lui Toma Zaharia le-a atras atentia, iar Stoian a parcat masina pe o strada secundara. Stefan si Vrinceanu au mers in curtea casei, pe poarta neasigurata, ferm convinsi ca nu este nimeni la domiciliu, dat fiind faptul ca nicio masina nu era in curte, in timp ce ceilalti doi au ramas in masina, in apropierea locuintei. Au ciocanit la usa si chiar au strigat dupa proprietari. Liniste. Familia lui Toma Zaharia era la parastasul tatalului generalului.Hotii au incercat initial fortarea usii de acces si a ferestrei din stanga acesteia, insa fara succes. Stefan ar fi fost cel care a luat o bordura aflata pe veranda locuintei si a spart o fereastra, dupa care a dezasigurat prin interior aceasta fereastra.Stefan si Vrinceanu au cotrobait apoi prin casa, la parter si la etaj. "Acestia au reusit sa gaseasca si sa sustraga bijuterii din aur, ceasuri de dama si barbatesti, o maceta. dar si suma de 3.000 de lei si 700 de euro.Apoi, inculpatii au parasit imobilul si curtea prin aceleasi locuri", prezinta situatia magistratii. Bunurile furate au fost evaluate de anchetatori la suma de 50.000 lei."Am vazut toate cioburile de la geam pe presul asta. Au spart geamul, au deblocat fereastra, (...) apoi au intrat ca prin branza", a pocvestit generalul pentru Observator. Hotii au petrecut in interiorul locuintei 22 de minute si toate miscarile lor au fost surprinse de camerele de supraveghere."Era portofelul nepoatei, 200, 300 de lei, nu stiu cat avea... 1200 de lei, 500 de euro si niste obiecte sentimentale. Niste medalii de pe perioada cat am fost in activitate, de la sotie, avea niste lantisoare", a mai povestit Toma Zaharia.Hotii au plecat catre Bucuresti. Dupa ce au fost opriti in trafic, politistii au observat ca in masina sunt mai multe lucruri suspecte - surubelnite, cutite, manusi, cagule, care le-au atras atentia. In autoturism au fost descoperite si bunurile furate.Judecatorul care a emis mandatul de arestare in acest caz arata ca faptele pentru care sunt cercetati prezinta o gravitate ridicata, atat prin prisma prejudiciului considerabil, cat si ca urmare a faptului ca hotii au cooperat si au actionat cu scopul de a obtine bani in vederea parasirii tarii de catre Nicusor Stefan.", arata magistratul."Infractiunile de furt in special, respectiv cele contra patrimoniului in general, sunt caracterizate de o recrudescenta deosebita in cadrul societatii, fapt care atesta necesitatea luarii unor masuri ferme si prompte pentru limitarea repetarii unor acte de conduita similare; un act de conduita poate fi foarte grav nu numai privit in individualitatea sa, ci si prin prisma frecventei sale", motiveaza magistratul mandatul de arestare.Judecatorul arata ca din cazierul judiciar al hotilor reiese ca acestia nu sunt la primul contact cu legea penala, pentru a se putea aprecia ca cele intamplate au reprezentat un incident izolat, ci ei au perseverat in savarsirea de infractiuni de-a lungul timpului, "atat in tara, cat si in strainatate".Magistratul mai arata ca in acest caz se contureaza deci un risc real ca asemenea fapte sa se repete, "daca inculpatii nu ar fi arestati preventiv sau daca ar fi supusi unei masuri preventive mai blande, neexistand suficiente garantii ca inculpatii s-ar putea conforma acestora, astfel incat cursul procesului penal sa nu fie afectat."