Povestea hotului de tablouri de la Muzeul National de Arta Contemporana al Romaniei

Sustragerea ar fi avut loc in 2014

Surpriza de la licitatie

Verdict: vinovat

"A profitat de starea de la MNAC"

Dorinta de a obtine un venit facil

Mercore a plecat din tara

Decizia nu este definitiva, iar barbatul a contestat-o la Curtea de Apel Bucuresti.Potrivit magistratilor, este vorba sustragerea si instrainarea a trei tablouri semnate de("Casa Batrana"- ulei pe panza, "Iconostas" - ulei pe panza, "Joc"- acuarela pe hartie) si mai mai multe obiecte care faceau parte din lucrari ample realizate de artistul plastic(patru carti din instalatia "Lenin. Opere Complete" si opt obiecte din opera "Instalatie cu picioare de porc", parte din opera "Instalatie cu salopeta de razboi cu certificate medicale").Martorii au povestit instantei ca i-ar fi dat lui Ion Mercore cateva mii de euro pe aceste opere de arta, dar valoarea lor a fost estimata de MNAC la suma de 543.050,15 lei, aproximativ 110.000 euro.Operele de arta au fost recuperate, in timpul anchetei, de la cei care le-au achizitionat.Judecatoria Sectorului 5 explica ca sustragerea operelor de arta ar fi avut loc in 2014, cand Ion Mercore lucra ca gestionar custode la MNAC, in cadrul Serviciului Custodie, Evidenta Opere de Arta - Gestiune Generala.Printre altele, el se ocupase si de preluarea in custodie si avea in gestionare si administrare operele pictorului Horia Bernea si ale artistului plastic Ion Bitzan.Initial, Ion Mercore ar fi incercat sa vanda operele unei mici galerii de arta din Cluj.", a explicat patronul acestei galerii. Martorul a facut referire la picturile cu tema religioasa realizate de Horia Bernea.Totusi, el i-a facut legatura cu reprezentantul unei galerii de arta din Bucuresti, care a si achizitionat operele. La putin timp dupa achizitionare, acestea au fost scoase la licitatie.Si poate ca nimeni nu ar fi aflat ca aceste piese de arta au fost scoase din MNAC, daca una dintre rudele lui Ion Bitzan nu ar fi observat ca operele artistului erau de vanzare.Ea stia ca acestea erau in custodia statului, la muzeu. Primul demers: a contactat galeria de arta si le-a cerut sa scoata operele de la vanzare, apoi a contactat MNAC.In mai 2015, ruda lui Bitzan s-a dus la MNAC, unde a inventariat operele artistului lasate in custodia acestei institutii, ocazie cu care a constat ca lipsesc mai multe. In paralel si institutiile statului s-au sesizat cu aceasta situatie fara precedent.Toti cei implicati in acest caz au fost audiati ca martori. Alte probe cheie: recunoasteri de pe planse foto si chitantele de achizitionare. Dupa cateva luni de proces a venit si primul verdict: vinovat de delapidare.", motiveaza judecatorii.Acuzatia pentru care a fost gasit vinovat Ion Mercore, delapidarea, are limitele pedepsei intre 2 si 7 ani. Judecatoria Sectorului 5 a explicat de ce l-a condamnat pe fostul custode la 3 ani cu executare in inchisoare.In primul rand, s-au avut in vedere imprejurarile si modul de comitere a faptei. Instanta mai atrage atentia si asupra modului deficitar in care se face inventarierea obiectelor de arta la MNAC."Sustragerea unor bunuri culturale mobile de o valoare culturala si patrimoniala foarte mare, de o importanta majora pentru arta contemporana romaneasca, folosindu-se de calitatea de gestionar custode si, producand rezultate insemnate", motiveaza magistratii.Chiar daca prejudiciul a fost recuperat, instanta a atras atentia ca acesta este mare, respectiv de 543.050,15 lei."Pe de alta parte, in afara prejudiciului material, este de remarcat ca bunurile sustrase apartin unui artist - Ion Bitzan,", explica instanta.Potrivit magistratilor, motivul savarsirii infractiunii, raportat la nivelul de educatie si starea materiala si sociala a acestuia, "pare a fi dorinta de a folosi sumele de bani incasate in scop personal, reprezentand un venit obtinut facil".Instanta i-a interzis lui Mercore sa mai ocupe functia de gestionar custode in cadrul unui muzeu, pe o perioada de 4 ani dupa executarea pedepsei. Motivarea: "Inculpatului i s-a acordat o mare incredere in a gestiona obiecte culturale mobile in cadrul MNAC, s-a dovedit total nedemn de o asemenea functie, sustragand obiecte de arta din gestiunea sa".In sentinta Judecatoriei Sectorului 5 se arata ca Ion Mercore s-a sustras de la urmarirea penala, parasind tara, fara a putea fi identificata la acest moment locatia in care se afla.In timpul procesului, instanta a emis doua mandate de aducere la ultima adresa de domiciliu a fostului custode. In ambele cazuri, la fel ca si in urmarirea penala, barbatul a fost de negasit.Mama acestuia a comunicat autoritatilor ca Ion Mercore se afla de aproximativ 4 ani in afara tarii si a indicat Franta, dar a spus ca nu cunoaste locatia exacta sau un numar de telefon al acestuia."Inculpatul a fost citat pentru fiecare termen la adresa de domiciliu si prin publicitate la usa instantei si pe portalul instantei de judecata, suplimentar emiterii celor doua mandate de aducere, neexecutate.", conchide Judecatoria Sectorului 5.In timpul procesului, Ion Mercore a fost reprezentat de un avocat din oficiu.