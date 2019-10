Povestea judecatoarei care a dat o sentinta stramba, pentru ca fiul ei sa fie numit notar

60 de zile de munca neremunerata

"Lucrurile astea se fac prin influenta majora"

Amenintarile lui Putura

Si-a convins colegele de complet

Sotia secretarului de stat castiga

A recunoscut coruptia

A fost de acord cu prestarea de munca neremunerata

Condamnarea

"Voia implinirea profesionala a unicului copil"

Potrivit acuzatiilor DNA, Corina Iacob i-a cerut fostului secretar de stat din Ministerul Justitiei, Ovidiu Putura, sa-i asigure promovarea fiului sau, Titus Iacob, la examenul pentru notari stagiari din 2015, prin fraudarea acestuia.In schimbul interventiei promise, Putura i-a solicitat judecatoarei sa pronunte o hotarare favorabila intr-un dosar de revendicare imobiliara in care sotia sa, Alina Ofelia Putura, era reclamant.Ovidiu Putura si Corina Iacob erau prieteni de familie, potrivit declaratiilor din dosar. Inainte de a ajunge in Executiv, Ovidiu Putura ii fusese coleg la Tribunalul Bistrita, iar apoi a fost numit director in MJ, apoi secretar de stat. Intr-un dosar separat de acesta, Putura a fost condamnat, in iunie 2017, la cinci ani de inchisoare pentru dare de mita si trafic de influenta.Potrivit sentintei Inaltei Curti, Corina Iacob trebuie sa respecte mai multe obligatii, printre care de a frecventa un program de reintegrare sociala si de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 de zile, in cadrul Primariei orasului Bistrita sau al Primariei comunei Livezile (Bistrita-Nasaud).Corina Iacob "a picat" pe interceptarile DNA la sfarsitul anului 2014 - inceputul anului 2015. Procurorii deschisesera atunci o ancheta privind fraudarea examenului pentru notari stagiari din anul 2015.In noiembrie 2014, ea s-a intalnit cu Putura in restaurantul Hotelului Yesterday din Bucuresti. Au discutat despre nemultumitrea ei fata de modul in care s-au derulat examenele pentru dobandirea calitatii de notar stagiar din luna septembrie 2014, iar Putura i-a promis ca o ajuta."Deci eu nu te-am rugat sa iti bagi nasul pentru un dobitoc," spunea judecatoarea.Secretarul de stat a adus in discutie problema dosarului sotiei sale.Ca lucrurile astea nu se fac pe bani, ci se fac prin influenta majora ... trebuie sa ai influenta extraordinar de mare la un presedinte al camerei (), indiferent pe unde o fi... si atunci, daca ajungi la acel presedinte si el spune "Da, o fac", ... ca o faci pentru o chestie de prietenie, pe...Da, da, pe obligatie...In momentul discutiei, Putura nu mai era secretar de stat, era director in cadrul MJ, dar schimbarile din Guvern erau favorabile pentru el, asa ca se astepta sa fie renumit. In acest context crestea influenta sa. Asa ca ii explica Corinei Iacob: "Stii cum sunt astia... astia cat esti tare si asta... daca vede ca nu stiu ce... domnule... "Problema lui Ovidiu Putura era ca dosarul sotiei era in faza de recurs, la un complet de 3 judecatori. Colegele de complet ale Corinei Iacob nu prea voiau sa-i dea dreptate sotiei secretarului de stat.Corina Iacob ii spune ca a discutat cu cele doua.Doamne ce.... Zic:... Ii rea, ii si nebuna, ii egoista, ii complexata ... ii nu stiu ce sa spun, deci are in ea o rautate care ii vine... origine, nu un taran, un taran de vaza... din origini, din felul cum arata, cum se comporta, are impresia ca toata lumea rade pe la spatele ei... nu se mai opreste, stii cum face... merge, merge... Si atunci zic:Si daca ajung la o concluzie diferita de a ei...Da.Sa fac opinie separata?Da. Poti sa faci linistita opinie separata si poate sa faca si Camelia, ca oricum ii spun si ei. Deci asta este foarte grav. Dar oricum ii cad geamurile la asta...Ovidiu Putura era foarte suparat pe celelate doua judecatoare din complet si folosea cuvinte dure la adresa lor: "", "," sau "."In ce priveste rezolvarea problemei fiului judecatoarei, Putura dadea asigurari ca totul o sa fie bine: si ca identificase mai multe piste: "Potrivit acuzatiilor DNA, Corina Iacob a reusit sa le convinga pe colegele de complet sa dea o decizie favorabila familiei Putura. De altfel, cu cateva zile inainte de pronuntare, ea a fost interceptata cand vorbea cu o colega de complet si se asigura sa nu cumva sa se razgandeasca cu recursul si sa ramana in pronuntare.Auzi, te sun, sa te rog sa te mai gandesti pana maine.Ca sa ramanem in pronuntare?Da.Ihi.Bine?Deci crezi ca nu vine nimic?Ce zici?Crezi ca nu se depune nimic?Nu.Nu?Nu.Ihi. Ihi. No. Bine, pai om face cu...Pe 4 decembrie 2014, Tribunalul Bistrita a admis recursul sotiei lui Ovidiu Putura. Colegele de complet ale Corinei Iacob au declarat la DNA ca au admis recursul ca urmare a argumentelor juridice invocate de aceasta.Ele au precizat ca solutia in dosar a fost pronuntata potrivit propriilor lor constiinte si convingeri, corespunzand atat probelor din dosar, cat si parerilor tuturor judecatorilor din complet.In prima instanta, pusa in fata probelor, in special interceptarile telefonice si ambientale, Corina Iacob a recunoscut acuzatiile si a solicitat judecarea in forma simplificata. Ea a facut acest lucru pentru a beneficia de prevederea potrivit careia inculpatii care recunosc acuzatiile beneficiaza de o reducere cu o treime a pedepsei.Judecatoarea s-a dus, pe 27 august 2018, in fata unui notar, unde a dat o declaratie autentificata de recunoastere a vinovatiei.."Inalta Curte a mentinut decizia similara data in faza de fond a procesului. Corina Iacob fusese condamnata la aceeasi pedeapsa de Curtea de Apel Bucuresti, pe 24 septembrie 2018."Curtea constata ca infractiunea comisa de inculpata prezinta o gravitate ce nu poate fi totusi ignorata sau minimalizata, intrucat aceasta, in exercitarea atributiilor de serviciu specifice functiei de magistrat judecator pe care o indeplinea si punand mai presus decat necesitatea infaptuirii oneste si impartiale a actului de justitie, scopul satisfacerii unor interese de ordin personal, a acceptat promisiunea fostului sau coleg de instanta Putura Ovidiu, detasat in cadrul Ministerului Justitiei, de a-l sprijini pe fiul sau in promovarea examenului de admitere in profesia de notar public, in schimbul obtinerii unei hotarari judecatoresti favorabile acestuia, intr-un dosar civil in care sotia lui avea calitatea de recurent reclamant, aspecte de natura sa genereze in randul opiniei publice o stare acuta de neincredere in echilibrul justitiei si in integritatea celor chemati sa infaptuiasca dreptatea," a motivat instanta.Totusi, instanta a aratat ca judecatoarea Iacob a fost sincera si a recunoscut acuzatiile, "asumandu-si responsabilitatea faptei comise.""Inculpata, inaintea acestui conflict cu legea penala,, a desfasurat o cariera remarcabila in magistratura, caracterizata prin probitate morala si profesionala si o buna reputatie in randul colegilor de breasla si al membrilor comunitatii, astfel cum rezulta din numeroasele caracterizari scrise depuse la dosar," a explicat Curtea de Apel sentinta de inchisoare cu suspendare.