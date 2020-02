Povestea judecatoarei spagare care a cantat in corul bisericii din inchisoare ca sa arate ca s-a indreptat

Nunta din penitenciar

Sentinta: 6 ani!

S-a cait pentru faptele sale

A cantat si in corul bisericii

Ziare.

com

Eliberarea era ultimul episod dintr-unul dintre cele mai mediatizate cazuri de coruptie in Justitia din Romania.O poveste care a inceput in martie 2013, atunci cand Antonela Cristea era unul dintre cei mai puternici judecatori din Capitala. Era sefa Sectiei a II-a Penale din Tribunalul Bucuresti si avea o cariera de 20 de ani ca judecator pe sectia penala. Asa ca arestarea ei a produs valva in magistratura.Si acuzatiile erau grave, era vorba de mai multe infractiuni, printre care constituire de grup infractional organizat, luare de mita si trafic de influenta.In dosar mai fusese arestata si colega ei, Viorica Dinu. Mass-media a denumit cazul "Reteaua judecatoarelor spagare de la Tribunal". Ulterior, in presa au aparut detalii inedite despre acest caz: stenograme care dezvaluiau cum se vindeau sentintele pe bani sau cum au fost pacalite ca, daca vorbesc in liftul tribunalului capitonat cu aluminiu sau la telefoane vechi, nu pot fi interceptate, dar si cum erau dirijate dosarele la anumiti judecatori.," intreba Cristea, intr-o discutie cu Dinu.Antonela Cristea a fost arestata preventiv in acest caz aproape 3 ani. In aceasta perioada, ea s-a casatorit cu unul dintre avocatii sai. Se intampla in postul Pastelui din 2014.George Cristea, unul dintre avocatii sai, a cerut-o de sotie, iar ceremonia a fost oficiata de primarul localitatii. De fata au fost doi ofiteri de penitenciar, nasii, precum si o ruda a judecatoarei.Procesul de coruptie s-a terminat in mai 2018. Verdictul instantei: 6 ani de inchisoare pentru constituire a unui grup infractional organizat, luare de mita, trafic de influenta, complicitate la infractiunea de trafic de influenta si trei infractiuni informatice.Infractiunile informatice au legatura cu acuzatia DNA potrivit careia modifica datele din Ecris, sistemul informatic al instantelor, astfel incat dosarelele nu mai erau distribuite aleatoriu si ajungeau la un complet cu dedicatie.Colega sa de dosar, Viorica Dinu, a fost condamnata la 7 ani de inchisoare. In mai 2018, cele doua foste au fost inchise la Targsor.Dupa cum am aratat, Antonela Cristea a fost eliberata pe 17 decembrie 2019. Potrivit motivarii deciziei judecatoresti, ea a spus judecatorilor ca "regreta enorm" faptele pentru care a fost condamnata si ca vrea sa fie alaturi de familia sa, sotul si copilul minor, din prima casatorie.Antonela Cristea a explicat ca a participat in inchisoare la numeroase activitati educative si lucrative pentru a-si facilita reintegrarea in societate. Fostul judecator a renuntat la protectia pe care o primesc fostii magistrati care executa condamnari in penitenciare, pentru a putea munci si a dovedi ca s-a indreptat.," spunea aceasta.Ea a fost repartizata la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru viticultura si vinificatie Valea Calugareasca. Culesul la vie i-a adus si o sanctiune, potrivit acesteia, dupa ce a imprumutat o pereche de cizme de la o alta detinuta.Dupa acest episod, a fost repartizata in corul bisericii. Inainte de eliberare a participat la trei programe "", "" si a finalizat cursul de pregatire pentru liberare. Antonela Cristea a explicat judecatorilor ca dupa eliberare o sa lucreze in functia de consilier juridic la o societate.In total, Antonela Cristea a executat aproximativ 1.600 de zile in arest sau penitenciar, la care s-au adaugat 8 zile castigate pentru ca a muncit si 186 de zile castigate in baza prevederilor Legii recursului compensatoriu. Astfel, instanta a explicat ca ea a executat fractia necesara, de 2/3 din pedeapsa, pentru a putea fi eliberata conditionat.," au conchis judecatorii care au dat decizia definitiva de eliberare.