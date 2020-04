Povestea primarului care a ignorat pandemia si s-a dus echipat cu manusi si masca chirugicala sa ia spaga

Pentru ce erau banii

Denuntul

Cronologia spagii

Probele

Judecator: A privit plicul

"A afectat increderea cetatenilor"

Ziare.

com

Inregistrarea cu edilul care, in plina pandemie, primeste mita s-au viralizat pe internet. Mai ales ca Ilie Munteanu venise la intalnire echipat corespunzator: cu manusi si masca chirugicala. Discutiile au loc in masina denuntatorului, in Tulcea, intr-o locatie apropiata de barca cu care trebuia sa plece Ilie Munteanu."Uitati, bagati asta la dumneavoastra acolo. Multumesc mult, si...." spune denuntatorul, in timp ce ii plaseaza plicul intr-o geanta pe care edilul a deschis-o."Si tinem legatura", ii transmite Ilie Munteanu, care inchide geanta si da sa iasa din autoturism. Urmeaza flagrantul, iar primarul este retinut pentru luare de mita.Potrivit anchetatorilor, denuntatorul, administrator al unei societati comerciale, a primit spre executare un contract de lucrari la primaria Crisan, in schimbul caruia ar fi trebuit sa ii remita primarului comunei suma de 20.000 lei, impartita in doua transe egale."Prima transa, in valoare de 10.000 lei a fost remisa in luna decembrie 2019 iar, ulterior, in luna martie 2020, acesta a formulat denunt la Directia Generala Anticoruptie - Serviciul Judetean Tulcea, denunt inaintat de indata Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, fiind intocmit dosar de cercetare penala", anuntau politistii DGA.Tribunalul Tulcea l-a arestat pe 4 aprilie pe Ilie Munteanu pentru o perioada de 30 de zile. Decizia a fost contestata de primar.Potrivit actelor din dosar, erau vorba de mai multe lucrari pe care societatea denuntatorului le-a executat in perioada 2018-2020 cu primaria Crisan. Afaceristul a declarat la DGA ca o prima tentativa a edilului de a-i atrage atentia asupra unui comision ar fi avut loc in aprilie 2018, cand Ilie Munteanu l-ar fi abordat dupa terminarea unor lucrari si l-ar fi intrebat daca "din suma incasata drept pret, a mai ramas ceva si pentru el".In august 2019, el a primit o noua lucrare, finalizata in decembrie 2019. La terminarea contractului, primarul l-ar fi intrebat acelasi lucru: "daca a mai ramas ceva si pentru el". Atunci i-ar fi dat prima transa: 10.000 de lei.Probleme au aparut insa in momentul in care in contul lucrarilor prestate au fost executate si alte lucrari, ce au generat un cost suplimentar. Iar primaria nu ar fi vrut sa le deconteze. Potrivit denuntului, ar fi urmat o discutie primar-afacerist in care s-a stabilit ca primaria urmeaza sa-i incredinteze un nou contract, drept compensatie.Denuntatorul afirma ca i-ar fi comunicat verbal primarului ca dupa deblocarea platilor suplimentare: "".Se face in mod efectiv plata pentru lucrarile suplimentare.Denuntatorul semneaza contractul pentru noua lucrare si stabileste cu primarul sa se vada pe 3 aprilie la Tulcea.Are loc intalnirea afacerist-primar.Toate aceste probe au fost enumerate de procuror, in sala de judecata. Acesta a mai explicat ca infractiunile de coruptie au un impact deosebit de puternic asupra opiniei publice, caJudecatorul care a decis arestarea edilului arata ca starea de fapt in acest caz rezulta din denuntul afaceristului, interceptarile audio-video, convorbiri telefonice, procesul-verbal unde se consemneaza seriile bancnotelor, dar si contractele semnate de Primaria Crisan cu societatea denuntatorului.Cele mai relevante sunt insa interceptarile ambientale.Denuntatorul ii spune primarului: "Convorbirea dintre denuntator si primar. "Daca veniti, va rog sa ma sunati, stiti de ce? Ca... vrem sa ne intalnim c-aveam ceva", "Ce-am discutat, stiti?."Denuntatorul ofera plicul edilului si-i spune: "Ia uitati-va. Am pregatit aicea pentru...". Primarul raspunde: "Ma, nu trebuia acuma ma omule ma". Dupa numai un minut si jumatate, Ilie Munteanu deschide insa geanta, iar denuntatorul ii pune plicul."Judecatorul de drepturi si libertati a retinut ca inculpatul a negat ca ar fi stiut ce contine plicul, insa aceasta afirmatie a inculpatului este contrazisa de derularea evenimentelor. Daca ar fi avut convingerea ca plicul contine facturi, asa cum a declarat, nu s-ar fi exprimat:, in conditiile in care a privit plicul, plic ce continea 100 de bancnote si care nu era sigilat", motiveaza judecatorul de la Tribunalul Tulcea.Conform magistratului, coroborarea probelor din acest caz conduce spre suspiciunea ca Ilie Munteanu, in calitate de primar si in legatura cu indatoririle sale de serviciu, nu numai ca a acceptat promisiunea unor foloase, dar a si primit bani pentru a indeplini un act ce ii era in atributii.Judecatorul explica de ce l-a arestat pe edil:Pe de alta parte, neluarea unei masuri preventive fata de edil ar avea ca efect neinlaturarea unui pericol pentru ordinea publica.", motiveaza judecatorul de la Tribunalul Tulcea.Astfel, singura masura preventiva ce trebuie dispusa, proportionala cu gravitatea acuzatiei aduse primarului, este cea a arestului preventiv, conchide magistratul.