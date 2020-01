Povestea procurorului care a schimbat topul magistratilor corupti: 6 ani in inchisoare si fara pensie speciala

Acuzatiile si condamnarea

Santajul: Te distrug!

Cum a rupt un rechizitoriu

Cea mai mare condamnare din ultimii doi ani

Topul condamnarilor

Dupa aproape 6 ani de procese, Vasile Popa a fost gasit vinovat pentru santaj, abuz in serviciu, distrugere de inscrisuri si favorizarea faptuitorului. El a fost incarcerat saptamana trecuta la Penitenciarul Oradea.Sectia pentru procurori din CSM urmeaza sa ia in discutie, marti, eliberarea din functie a lui Vasile Popa, care este suspendat din momentul in care a inceput ancheta impotriva sa. Potrivit procedurii, deoarece este eliberat din magistratura ca urmare a unei condamnari, procurorul isi pierde dreptul la pensia de serviciu.Ca pedepsa complementara, instanta i-a interzis lui Vasile Popa exercitarea mai multor drepturi, pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii:- Dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice;- Dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat;- Dreptul de a ocupa functia de procuror.Vasile Popa a fost trimis in judecata pentru mai multe infractiuni. Pentru o parte a fost gasit vinovat - santaj, abuz in serviciu, distrugere de inscrisuri si favorizarea faptuitorului, iar pentru alte infractiuni a fost achitat - luare de mita, trafic de influenta si instigare la efectuarea unei prelevari atunci cand prin aceasta se compromite o autopsie medico-legala.Curtea de Apel Timisoara il condamnase pe Vasile Popa in acest caz la 3 ani de inchisoare cu executare. Fostul magistrat si procurorii DNA au contestat decizia la Inalta Curte.Ceilalti doi inculpati din dosar, seful Serviciului de Medicina Legala Bihor, Gabriel Mihalache, si afaceristul Alin David, au fost achitati atat de Curtea de Apel Bucuresti, cat si de Inalta Curte.Potrivit DNA, acuzatia de santaj are legatura cu faptul ca Vasile Popa a constrans o persoana sa ii dea bani, prin amenintarea acesteia cu o serie de grave repercusiuni la care s-ar supune, in cazul in care nu i-ar remite suma de 7.700 de lei, reprezentand diferenta ramasa nerestituita dintr-un imprumut acordat anterior.Victima era o femeie care administra o spalatorie. In declaratia de la DNA, aceasta a explicat in ce consta santajul: "Intr-o saptamana, fara sa imi mai amintesc perioada exacta, insa undeva in primavara-vara anului 2014, nu am reusit sa achit o transa de bani, astfel ca am fost contactata de Popa Vasile, atat telefonic, cat si la sediul spalatoriei unde a venit personal sa se intalneasca cu mine, ocazie cu care m-a amenintat dupa cum urmeaza:Toate acestea au fost insotite de injuraturi din cele mai urate, fiind jignita fara nicio retinere in prezenta clientilor.In toata aceasta perioada de timp, am avut o serie de controale de la diferite institutii ale statului, fiind controlata aproape saptamanal si imi amintesc ca, cu ocazia uneia dintre actiunile de control, efectuate de Directia Generala Antifrauda, inspectorul mi-a spus:".Acuzatiile de abuz in serviciu, distrugere de inscrisuri si favorizarea faptuitorului au legatura cu distrugerile unor rechizitorii din parchet si solutii de clasare date unor suspecti.Unul dintre procurorii din cadrul Parchetului Oradea a povestit la DNA cum fostul sef a distrus un rechizitoriu in fata lui."In cursul lunii iulie 2010, prim-procurorul unitatii, Popa Vasile Constantin, m-a convocat in biroul sau, ocazie cu care mi-a spus textual:Apoi, m-a intrebat daca sunt dispus sa-l solutionez eu acel dosar, iar eu am raspuns ca solutionez orice mi se repartizeaza. Precizez ca nu mi s-a sugerat o anume solutie. Doresc sa precizez ca eu nu stiu daca in acel dosar exista in acel moment vreo solutie de infirmare. Tot atunci pe loc, in fata mea, Popa Vasile a rupt rechizitoriul pe care mi-l aratase si l-a aruncat la cosul de gunoi.Cred ca a doua sau a treia zi am primit dosarul nr.7515/P/2008 (dosar in care se intocmise rechizitoriul de care pomeneam mai sus), dar tin sa arat ca nu m-am apucat imediat de lucru la acest dosar, intrucat aveam mai multe cauze in lucru.Cand am studiat dosarul, ulterior, am constatat ca exista probe de vinovatie fata de inculpatii Ferar Florinel, Ivan Marcel Cristian si Hendrea Florian sub aspectul infractiunilor fata de care era inceputa urmarirea penala inca din anul 2008.Din cate imi aduc aminte, dosarul era complet din punct de vedere al probatoriului administrat, existand si referat de terminare a urmaririi penale. In acest sens, la data de 31 ianuarie 2011, am intocmit rechizitoriul, act prin care am dispus trimiterea in judecata a celor trei inculpati mai sus mentionati, precum si disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor fata de numitul Pop Gabriel Florin".Este cea mai mare condamnare pe care Inalta Curte a dat-o in ultimii doi ani, in cazul unui magistrat judecat pentru coruptie.In februarie 2018, Inalta Curte a condamnat-o pe Geanina Teodorovici, fosta Terceanu, la 7 ani de inchisoare pentru ca a luat mita 185.000 de euro de la fratii Giovani si Victor Becali.In mai 2018, Inalta Curte a dat sentinte dure in cazul celor doua doamne judecator de la Tribunalul Bucuresti, Viorica Dinu si Antonela Anemary Cristea, fosta Costache, pe care le-a condamanat la 7 ani, respectiv 6 ani de inchisoare.Vasile Popa intra pe ultimul loc in topul 5 al condamnarilor primite de magistrati corupti., judecator sindic la Tribunalul Bucuresti, a fost condamnat la 12 ani si 2 luni pentru abuz in serviciu si luare de mita.Decizia a fost luata, in mai 2016, in dosarul milionarului Dan Adamescu si privea insolventa mai multor societati. Moldovan fusese condamnat in faza de fond a procesului la 22 de ani de inchisoare., judecator la Sectia Penala la Curtea de Apel Bucuresti: 8 ani si 6 luni inchisoare pentru constituire a unui grup infractional organizat, luare de mita in forma continuata si trafic de influenta.Decizia a fost luata, in mai 2016, intr-un dosar in care sentintele erau negociate prin intermediul unor afaceristi. Mustata fusese condamnat in faza de fond a procesului la 10 ani si 8 luni de inchisoare. Inainte de arestare, judecatorului i se repartizaze spre solutionare cazul privatizarii ICA - Dan Voiculescu.Carmen Marinescu, fost presedinte al Tribunalului Olt, a fost condamnata pentru luare de mita, trafic de influenta, spalare de bani, in forma continuata si fals in declaratii in forma continuata.Decizia definitiva a fost data de Inalta Curte pe 29 iulie 2017., judecator la Sectia Penala la Curtea de Apel Bucuresti: 7 ani de inchisoare pentru luare de mita, trafic de influenta si inselaciune.Decizia a fost luata, in iunie 2016, intr-un dosar in care Veronica Cirstoiu a fost acuzata ca a primit aproximativ 600.000 euro mita de la omul de afaceri Dinel Staicu. Acuzatia i-a atras renumele de "Regina Spagii din Justitie"., fosta Terceanu, a fost condamnata la 7 ani de inchisoare dupa ce a fost gasita vinovata ca a luat mita 185.000 de euro de la fratii Giovani si Victor Becali. Decizia definitiva a fost data pe 20 februarie 2018., fost judecator la Tribunalul Bucuresti, condamnata de Inalta Curte la 7 ani de inchisoare pentru constituire a unui grup infractional organizat, cinci infractiuni de trafic de influenta si luare de mita in forma continuata. Decizia a fost data pe 30 mai 2018., fosta Costache, fost presedinte al Sectiei a II-a din Tribunalul Bucuresti, a fost condamnata la 6 ani de inchisoare pentru constituire a unui grup infractional organizat, luare de mita, trafic de influenta, complicitate la infractiunea de trafic de influenta si la trei infractiuni informatice. Decizia a fost data pe 30 mai 2018., fost sef al Parchetului Buftea, a primit in 2014 o condamnare la 6 ani de inchisoare intr-un dosar de coruptie, printre care luare de mita si favorizarea infractorului., fost prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, condamnat la 6 ani de inchisoare pentru santaj, abuz in serviciu, distrugere de inscrisuri si favorizarea infractorului.