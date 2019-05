Premiera: Curtea de Justitie a UE judeca de urgenta solicitarea Romaniei privind respectarea MCV si a decizilor CCR

Sursa: Portalul CJUE

Ce inseamna procedura de urgenta

Solicitarea de la Oradea

Potrivit portalului CJUE, instanta europeana a decis ca acest caz sa fie judecat. In alte cazuri similare, ale unor intrebari trimise din Romania privind modificarile la Legile Justitiei, CJUE a decis judecarea in procedura accelerata.Cazurile judecate de CJUE in procedura preliminara de urgenta sunt solutionate in aproximativ 3 luni, declara specialisti in dreptul european pentru Ziare.com. In cazul procedurii accelerate, aceasta procedura poate dura aproximativ 6 luni.Potrivit procedurii, aceasta procedura permite Curtii de Justitie sa solutioneze intr-un termen considerabil redus intrebarile cele mai sensibile referitoare la spatiul de libertate, securitate si justitie (cooperare politieneasca si judiciara in materile civila si penala, precum si vize, drept de azil, imigrare si alte politici referitoare la libera circulatie a persoanelor)."Cauzele in care se aplica PPU sunt incredintate unei camere de cinci judecatori special desemnata, iar faza scrisa se deruleaza, in practica, in principal pe cale electronica si este extrem de redusa, atat in ceea ce priveste durata, cat si in ceea ce priveste numarul actorilor care pot depune observatii scrise, majoritatea actorilor intervenind in faza orala a procedurii, care este obligatorie", se arata pe site-ul CJUE.Magistratii oradeni cer judecatorilor europeni sa se pronunte cu privire la mai multe intrebari care vizeaza rolul deciziilor CCR. De exemplu, daca CCR se poate substitui Legislativului, in cazul interpretarii unei legi.," este una dintre intrebarile-cheie, trimise de Tribunalul Bihor.In esenta, Tribunalul Bihor intreaba CJUE daca trebuie sa respecte deciziile CCR nr. 51 din 16 februarie 2016, Decizia nr. 302 din 4 mai 2017 si Decizia nr. 26/16 ianuarie 2019. Este vorba de mai multe decizii ale CCR care privesc probele obtinute de SRI in dosarele DNA.