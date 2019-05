Premiera in Justitie: CSM mentine in functie un judecator condamnat dupa ce a condus beat. Rolul Adinei Florea

Cine este Damian Dolache

Damian Dolache a ramas cu aceasta sentinta definitiva dupa ce Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, denumita Sectia Speciala si condusa de Adina Florea, a retras apelul."Sectia pentru judecatori ajudecator la Curtea de Apel Bucuresti, in temeiul art. 65 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. (7 voturi in sensul ca nu se impune eliberarea din functie, 3 voturi in sensul eliberarii din functie) ", este decizia Sectiei pentru judecatori din CSM.Consiliul a mai hotarat incetarea suspendarii din functie in cazul judecatorului, masura luata dupa ce dosarul lui Damian Dolache a trecuta de faza de Camera Preliminara.Damian Dolache este cunoscut dupa ce a judecat mai multe dosare mediatizate. El este unul dintre cei doi magistrati care au dispus initial achitarea Marianei Rarinca in cazul de santaj reclamat de presedintele Inaltei Curti, Livia Stanciu.Tot Dolache a fost magistratul care a decis incetarea procesului in cazul fostului primar al Sectorulu 2, Neculai Ontanu, dupa ce a constatat ca faptele s-au prescris.Damian Dolache a venit astazi in fata membrilor CSM si si-a pledat cauza pentru a ramane in magistratura."Am comis in urma cu an si jumatate o greseala pentru care din punct de vedere al legii penale am raspuns. Am inteles sa mi-o asum, cu toate consecintele care decurg din ea. La adoptarea solutiei si instanta a avut in vedere atat fapta comisa, pe care, repet, pe intreaga durata a procesului, mi-am asumat-o din prima clipa, am constientizat ceea ce am facut, a pronuntat o solutie echilibrata, nici cea mai severa, nici cea mai usoara", a spus Dolache in fata Sectiei pentru judecatori din CSM.Magistratul a explicat ca a ales aceasta cale dupa modificarile legislative recente care ii permit sa-si continue activitatea."Am spus ca asta este calea corecta. Indiferent daca s-a pronuntat instanta penala, colegii din CSM sa decida asupra viitorului meu profesional. Pe de alta parte, am anticipat ca, in masura in care se va pronunta o decizie de mentinere in functie, am formulat o cerere, inca inainte de a ramane definitiva hotararea de aplicare a sanctiunii penale, de mutare la alta sectie, tocmai ca pe viitor un eventual impact sa fie redus in ce priveste afectarea profesiei si interactiunea cu justitiabilii.In acest sens, Colegiul de Conducere al instantei a incuviintat mutarea la sectia de contencios-administrativ," a explicat Dolache. Anterior acestei mutari, Dolache era judecator la Sectia Penala.Damian Dolache a spus ca fapta sa a fost mediatizata: "Stiu ca este greu, pentru ca nu aveti o jurisprudenta inca, in sensul unei eventuale mentineri, pentru ca modificarile legislative sunt de data recenta. Cred ca, asa cum a apreciat si instanta penala, si colegii care ma incurajeaza si-mi spun ca indiferent ce ai facut, pentru noi ramai aceeasi persoana. Sigur ca mi-as dori sa-mi inchei cariera intr-un alt mod, decat astazi".Unul dintre membrii CSM, magistrartul Bogdan Mateescu, a explicat ca "judecatorii trebuie sa fie un model comportamental"."Vreau sa va intreb cu toata sinceritatea: Cum ati perceput dumneavoastra retragerea apelului formulat de parchet, retragere operata de catre SIIJ. V-ati simtit favorizat?", l-a intrebat Mateescu."Nu. Din contra. Preferam sa se judece pe fondul cauzei. S-au creat atatea discutii. Nici nu... Sigur, eu sunt subiectiv, in opinia mea, probabil ca acest apel nici nu trebuia sa existe... M-a surprins si cand a fost declarat", a comentat Dolache.Dolache a explicat ca el a incercat sa termine cat mai repede procesul, nu a formulat cereri sau exceptii si ca a ales sa mearga in fata CSM."Eu mi-am asumat", explica Dolache.Bogdan Mateescu a insistat cu o alta intrebare: Credeti ca o astfel de masura, de mentinere sau nu, de catre colegii judecatori, corect, ca o sansa, sau dimpotriva incorect, pentru ca au fost alte situatii in care magistratii nu au avut aceasta dispozitie legala prin care sa le permita mentinerea in functii.Dolache a explicat ca toti colegii sai de breasla - judecatori, procurori si avocati - au privit cazul sau cu empatie: Asta mi-a dat putere sa merg mai departe."Cei care ma cunosc mi-au spus, da, ai gresit, pentru noi nu s-a schimbat nimic. Strict la modul obiectiv, cei care sunt din tara (judecatorii de la alte instante - n.red.), care nu ma cunsoc, nu poti sa privesti cu indulgenta, sigur ca da. Si-mi dau seama ca societatea are mari asteptari de la noi", conchide Dolache.