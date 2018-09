Premiera in Romania: Daune morale de 10.000 de euro dupa ce o stewardesa a varsat apa fierbinte peste o pasagera

Cum a inceput totul

Prima interventie

a dezlipit pielea arsa, a dezinfectat rana si a facut injectii antitetanos.

A revenit la medicul plastician

au fost necesare 25 de zile de ingrijiri medicale, pentru recuperarea sa.

Motivele de proces

"Au fost turbulente"

Inscrisul olograf

Martor: Termosul era desfacut

fapta ilicita cauzatoare de prejudicii a constat in manevrarea necorespunzatoare a caruciorului cu bauturi si varsarea peste reclamanta a apei fierbinti tinuta intr-un termos necorespunzator

Cum au fost calculate daunele morale

instanta are in vedere suferinta fizica resimtita ca urmare a vatamarii sale si provocarea de leziuni ce au necesitat ingrijiri medicale, starea de neputinta, suferintele morale

Raportul psihologic

Compania aeriana a contestat decizia

acordarea unor daune morale intr-un cuantum de 46.500 lei reprezinta o reparatie echitabila suficienta a prejudiciului moral suferit de reclamanta

Ziare.

com

Un proces inedit a fost solutionat la inceputul acestui an la Judecatoria Sectorului 1. O pasagera a unei curse aeriane a fost oparita din greseala cu apa. Recipientul nu ar fi fost inchis corect si lichidul fierbinte s-ar fi varsat peste femeie.De vina ar fi fost turbulentele, dar si stewardesa, care nu ar fi inchis bine termosul. Apa fierbinte a produs mai multe arsuri pe corp, iar pasagera ar fi ramas cu traume din acest motiv. Judecatorii au decis acordarea unor daune morale de 46.500 lei, aproximativ 10.000 de euro. Compania aeriana a contestat sentinta, iar decizia definitiva urmeaza sa fie luata de Tribunalul Bucuresti.Accidentul a avut loc pe 12 februarie 2017, in timpul cursei Roma-Bucuresti. Cu aproximativ o ora inainte de aterizare, insotitoarea de zbor care efectua servirea cu bauturi a pasagerilor a rasturnat din greseala peste una dintre pasagere, Nicoleta G., continutul termosului cu apa fierbinte. Apa fierbinte i-a produs arsuri pe brat, antebrat si pe abdomen.Imediat dupa incident, una dintre membrele echipajului si stewardesa au adus trusa de prim ajutor si au folosit un spray pentru arsuri Oxymed. Intrucat durerile erau insuportabile, pasagera a solicitat un analgezic. Raspunsul pe care l-a primit a fost acela ca in trusa de prim ajutor nu exista un astfel de medicament. Unul dintre pasageri a oferit o pastila de Ibuprofen. Medicamentul insa nu ar fi avut efectul de a ameliora durerile.La aterizare, pasagera a fost preluata de o ambulanta la iesirea din avion si transportata la camera de garda a aeroportului. Medicul de garda i-a comunicat ca specializarea sa nu ii permite sa intervina in acest caz si ca nu are tratamente specifice arsurilor. Nicoleta G. a fost transferata la un spital din Capitala. Medicul de garda a realizat rapid o interventie:Pasagerei i-au fost prescrise analgezice puternice pentru a reduce durerea si totodata i s-a acordat concediu medical, fiind in incapacitate de a munci, de a sofa.Rana insa nu s-a vindecat, mana i s-a umflat foarte tare, iar a doua zi, Nicoleta G. a revenit la medicul plastician. Chirurgul a constatat ca rana este inflamata si a decis sa ii administreze antibiotic, pentru a reduce riscul de infectare.Medicul a constatat ca suprafata arsa este de 5% din total piele, arsurile fiind de gradul I si II.Suplimentar, fata de rapoartele medicale eliberate de unitatile spitalicesti, la data de 21 martie 2017, femeii i s-a eliberat un certificat medico - legal, prin care au fost constatate ranile suferite si care atesta caPe 2 august 2017, Nicoleta G. a deschis un proces impotriva companiei aeriene, la Judecatoria Sectorului 1, si a cerut daune morale de 150.000 de lei. Ea a aratat ca a fost vorba de dureri fizice cumplite in primele 10 zile de tratament, dar si de suferinte psihice, materializate in stari de teama ca vindecarea nu va fi completa si ca arsurile suferite vor lasa urme vizibile pentru toata viata, in depresii, nevroze si somn insuficient.In al doilea rand, viata sa ar fi fost data peste cap, nu a putut desfasura activitati casnice, nu a putut sofa, si a trebuit sa-si ia concediu medical. In plus, rutina zilnica a fost perturbata, nu a mai putut face jogging si nici plimbarile in aer liber. Deoarece nu trebuia sa expuna arsurile la soare, Nicoleta G. nu s-a mai dus in vacanta pe litoral, deoarece ar fi trebuit sa stea cu mainile acoperite.In motivele depuse la Judecatoria Sectorului 1, compania aeriana arata ca pe fondul unor turbulente atmosferice, caruciorul de servire bauturi s-a oprit brusc si a lovit un scaun. Lovitura a dezechilibrat termosul de apa fierbinte al carui continut s-a varsat in parte, peste pasagera.Compania a catalogat totul ca fiind un eveniment nefericit datorat unor evenimente exterioare, cu grad mare de incidenta in timpul calatoriei cu avionul, si anume turbulente care ating apogeul, in special in timpul iernii.", arata compania aeriana.In aceasta situatie, nu se poate vorbi nici macar de culpa, cu atat mai putin de intentie. Astfel de accidente pot surveni si in casa, in cadrul activitatilor obisnuite, iar suma solicitata, de 33.000 de euro, este foarte mare, raportat la leziunea suferita, a pledat compania aeriana.Una din probele cheie pe care Judecatoria le-a avut a fost un inscris olograf, intocmit la bordul avionului si semnat inclusiv de stewardesa, imediat dupa incident.", se arata in document.Dupa ce a analizat acest inscris, actele medicale depuse in acest caz, marturiilor unor martori, magistratul a tras concluzia ca in acest caz pasagera trebuie despagubita pentru suferinta sa provocata de catre compania aeriana.Unul dintre pasageri, care nu o cunostea anterior pe Nicoleta G., a declarat in fata instantei ca termosul respectiv nu avea capac, iar la momentul respectiv nu erau turbulente. Un alt martor a explicat ca dopul ar fi fost spart sau defect. Oricum,Vina apartine stewardesei care a manipulat caruciorul cu bauturi in timpul zborului si care era angajata a companiei aeriene."Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii declanseaza o raspundere civila delictuala al carui continut il constituie obligatia civila de reparare a prejudiciului cauzat.Astfel,", arata Judecatoria Sectorului 1.In ceea ce priveste plata daunelor morale, instanta a precizat ca prejudiciul moral solicitat de catre pasagera ranita consta atat in suferintele cauzate de arsuri si de tratamentele medicale suportate, cat si in prejudiciul de agrement.In acest sens este citata declaratia unui martor, care a arata ca durerile fizice suportate de Nicoleta G. au fost atroce, cumplite, caci la aplicarea bandajelor se proceda de fiecare data la dezlipirea si indepartarea straturilor superioare de piele aflate deasupra arsurilor, fara anestezie.Judecatorul arata ca scopul sumei de bani destinate a compensa prejudiciul corporal este acela de a usura situatia victimei, "de a atenua consecintele faptei prejudiciabile, de a o face sa revin la starea de echilibru."Instanta a decis acordarea unor daune morale intr-un cuantum de 46.500 lei la data platii."Pentru a retine aceasta,, disconfortul produs de necesitatea prezentarii sale la unitati spitalicesti in vederea consultarii, a administrarii tratamentului,.., consecintele acestora asupra activitatii profesionale, dar si de restrangerea fireasca a sferei activitatilor cotidiene, pe perioada recuperarii", arata Judecatoria Sectorului 1.Pe masa instantei a fost depus si un raport realizat de un psiholog, din care reiesea ca in urma sedintelor de terapie in cazul Nicoletei G. s-au relevat mai multe aspecte, printre care fobie de zbor accentuata de evenimentul traumatic suferit, claustrofobie si tulburare de stres post-traumatic manifestata prin stari de rau. Concluzia psihologului a fost - anxietate generalizata cu fixare pe evenimentul traumatic suferit - fobie specifica (de zbor), recomandandu-se continuarea terapiei."Pe de alta parte, instanta apreciaza ca suma solicitata de reclamanta de 150.000 lei (aproximativ 30.000 euro) este disproportionat de mare, astfel incat", a concluzionat Judecatoria Sectorului 1.Compania aeriana a contestat decizia la Tribunalul Bucuresti. Urmatorul termen al procesului a fost stabilit in luna octombrie.