Presedintele CSM si seful Inspectiei Judiciare intervin in procese ca sa nu fie sesizata CJUE

De unde a pornit totul

Ordonanta cu dedicatie

Solicitarea catre CJUE

Intervine Netejoru

Instanta urmeaza sa ia in discutie vineri daca suspenda judecarea cazului

Dosarul II: Procesul de la Pitesti

Intervine Lia Savonea

Este pentru prima data cand un sef al CSM acuza de lipsa de impartialitate un judecator care a semnat un memoriu pentru apararea independentei Justitiei

Ziare.

com

Fapt fara precedent in justitia din Romania, sefa CSM, Lia Savonea, acuza mai multi judecatori de la Curtea de Apel Pitesti ca sunt lipsiti de impartialitate sa judece aceste solicitari, deoarece au semnat, alaturi de alte mii de magistrati, scrisoarea pentru independenta Justitiei si memoriul pentru retragerea proiectului pentru modificarea Legilor Justitiei.Intr-unul din procese, magistratii au anuntat ca vor sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cazul recomandarilor MCV privind Legile Justitiei.Pe 24 septembrie 2018, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a chemat in judecata Inspectia Judiciara la Tribunalul Olt.Magistratii solicitau mai multe informatii in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, potrivit portalului instantelor. In timpul procesului, FJR a cerut instantei, iar cererea i-a fost acceptata, sa sesizeze Curtea Constitutionala in cazul unor dispozitii ale OUG nr. 77/2018, prin care sefii Inspectiei Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru si procurorul Gheorghe Stan, au fost mentinuti in functiile de conducere ca interimari.Amintim ca Lucian Netejoru si Gheorghe Stan conduc Inspectia Judiciara in calitate de sefi interimari, in baza unei ordonante de urgenta promovate de Tudorel Toader.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a solicitat ca aceasta ordonanta sa intre in vigoare cat mai rapid. El a dat de inteles ca ar fi trebuit sa treaca actul normativ fara avizul CSM, ceea ce s-a si intamplat.La termenul din 29 ianuarie, FJR urma sa puna in discutie sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu patru intrebari.", sau "?", sunt doar doua din acestea.Surse din magistratura au explicat pentruca Inspectia Judiciara, prin seful institutiei, Lucian Netejoru, a depus la Curtea de Apel Craiova o cerere de stramutare a acestui dosar.pana la solutionarea cererii de stramutare.Sursele citate au explicat pentruca Inspectia Judiciara a achitat inclusiv taxa de 1.000 de lei, care se percepe in cazul solicitarilor de suspendare a proceselor.Pe 13 decembrie 2018, FJR si Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor au deschis la Curtea de Apel Pitesti un proces impotriva Consiliului Superior al Magistraturii.Asociatiile cereau suspendarea si anularea Regulamentului CSM privind numirea si revocarea procurorilor cu functii de conducere din cadrul Sectiei pentru investigarea magistratilor.Primul termen a fost pe 10 ianuarie, cand s-a amanat din motive procedurale. Urmatorul termen era stabilit pe 7 februarie, potrivit portalului instantelor. Pe 7 ianuarie 2019, sefa CSM, Lia Savonea, a trimis la Inalta Curte cerere de stramutare a acestui caz. Judecatorul mai solicita si suspendarea acestui proces pana la judecarea cererii de stramutare.Potrivit unor surse din magistratura, Lia Savonea arata in cererea trimisa la Inalta Curte ca magistratii Curtii de Apel Pitesti au sustinut mai multe demersuri initiate de FJR, Scrisoarea privind independenta Justitiei in cazul modificarilor legislative sau memoriul pentru retragerea proiectului de modificare a Legilor Justitiei.", a declarat un magistrat pentrusub protectia anonimatului.Din punct de vedere legal, Lia Savonea isi intemeiaza cererea de stramutare in baza articolului 140 din Codul de Procedura Civila: "Banuiala se considera legitima in cazurile in care exista indoiala cu privire la impartialitatea judecatorilor din cauza circumstantelor procesului, calitatii partilor ori unor relatii conflictuale locale."