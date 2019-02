Prima instanta din Romania care anunta suspendarea activitatii din cauza OUG lui Toader. Magistratii au iesit in strada (Foto&Video)

Foto: Digi24 TV

Foto: Digi24 TV

Postarea lui Cristi Danilet

Foto: Digi24 TV

Ziare.

com

Demersul vine dupa ce Guvernul a adoptat OUG 7/2019 care modificat Legile Justitiei. Adoptarea acestui act normativ a iscat o reactie in lant a magistratilor din tara si a scos la iveala mai multe nemultumiri ale magistratilor, privind modificarile facute de coalitia PSD-ALDE la Legile Justitiei si la Codurile Penale.Anuntul ca activitatea Tribunalului Cluj urmeaza sa fie suspendata saptamana viitoare a fost facut de judecatorul Cristi Danilet, fost membru CSM.Magistratul precizeaza ca adunarea generala a Tribunalului Cluj a mai solicitat revocarea unor membri CSM, va sustine contestarea in justitie a modului de desemnare a sefilor Inspectiei Judiciare si ai Sectiei pentru investigarea magistratilor si va solicita Agentiei Nationale de Integritate sa verifice situatia de conflict de interese cu privire la Toader Tudorel, care a devenit notar in timpul mandatului sau de ministru.