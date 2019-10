Prima reactie a fiului lui Gheorghe Ursu, dupa achitarea fostilor ofiteri de Securitate: Sunt stupefiat. E o incredibila bataie de joc, o imensa nedreptate

Ziare.

com

Orice judecator, orice om de buna credinta i-ar fi condamnat.", a spus Andrei Ursu, intr-o declaratie pentruPotrivit acestuia, sunt declaratii din instanta in care martorii au spus ca Gheorghe Ursu era batut sistematic de inculpati la ancheta, in timp ce era in arestul Militiei."Ca era adus cu patura de la ancheta la inculpati, intrucat nu mai putea sa mearga. Ca varsa sange, se tinea de burta, urla de durere. Ca in urma loviturilor a murit. Multe din aceste probe sunt deja pe site-ul fundatiei Gheorghe Ursu.Am depus la dosar un sumar al probelor:Deci concluzia mi se pare evidenta - ca judecatoarea Nita Mihaela a fost influentata intr-un fel sau altul de inculpati - timorata, amenintata sau cointeresata sa-i scape basma curata," afirma Andrei Ursu.Concluziile scrise au fost afisate pe site-ul Fundatiei Gheorghe Ursu. Fostii ofiteri de Securitate Marin Parvulescu si Vasile Hodis au fost achitati, joi, in dosarul in care erau acuzati de infractiuni contra umanitatii, acuzatii legate de ancheta care a dus la decesul in arest al disidentului Gheorghe Ursu. Procurorii cerusera pedepse de 25 de ani de inchisoare in cazul celor doi fosti ofiteri.